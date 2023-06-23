https://ria.ru/20230623/batiskaf-1880085260.html
СМИ: ВМС Британии знали о взрыве батискафа "Титан" после его пропажи
СМИ: ВМС Британии знали о взрыве батискафа "Титан" после его пропажи - РИА Новости, 23.06.2023
СМИ: ВМС Британии знали о взрыве батискафа "Титан" после его пропажи
Британцам было известно о взрыве батискафа "Титан" в Атлантическом океане, который зафиксировала сверхсекретная система акустического обнаружения ВМС США через... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T19:39
2023-06-23T19:39
2023-06-23T19:39
в мире
атлантический океан
сша
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Британцам было известно о взрыве батискафа "Титан" в Атлантическом океане, который зафиксировала сверхсекретная система акустического обнаружения ВМС США через несколько часов после потери связи с ним, сообщает издание inews со ссылкой на источник в британских ВМС. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что сверхсекретная система акустического обнаружения ВМС США зарегистрировала взрыв батискафа "Титан" в Атлантическом океане через несколько часов после потери связи с ним. Эта информация, несмотря на предварительный характер, была немедленно передана организаторам поисково-спасательной операции. "Я уверен, вы можете представить, что эти датчики должны отслеживать... Мы знали", - приводит издание слова источника. Он добавил, что полученные о взрыве данные были оценены и американскими, и британскими должностными лицами. Отмечается, что эта информация была помечена как секретная и не была передана СМИ и даже спасательным командам, которые искали батискаф. Однако, как полагает источник, родственники членов экипажа могли получить от МИД Британии иные данные, нежели те, которые предоставлялись журналистам. По информации издания, о взрыве могли уведомить чиновников из сообщества "Пять глаз", в которое, помимо США и Британии, входят Австралия, Канада и Новая Зеландия. Туристический аппарат "Титан" пропал в воскресенье во время спуска к обломкам "Титаника" - океанского лайнера, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения. На борту аппарата, принадлежащего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман. Береговая охрана США, которая проводила поисково-спасательную операцию, сообщила, что батискаф "Титан" разрушен в результате взрыва, а пять членов его экипажа погибли. Участники поисковой операции также заявили, что в связи с глубиной, на которой находятся обломки, и сложности работы на ней вероятность обнаружения останков погибших мала. OceanGate Expeditions рекламировала семидневные экскурсии с погружением к "Титанику" по цене от 250 тысяч долларов.
https://ria.ru/20230623/titan-1880067798.html
https://ria.ru/20230623/detal-1879905041.html
https://ria.ru/20230623/predskazanie-1879844421.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, атлантический океан, сша, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
В мире, Атлантический океан, США, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
СМИ: ВМС Британии знали о взрыве батискафа "Титан" после его пропажи
inews: ВМС США и Британии было известно о взрыве батискафа "Титан" после его пропажи
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Британцам было известно о взрыве батискафа "Титан" в Атлантическом океане, который зафиксировала сверхсекретная система акустического обнаружения ВМС США через несколько часов после потери связи с ним, сообщает издание inews
со ссылкой на источник в британских ВМС.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что сверхсекретная система акустического обнаружения ВМС США зарегистрировала взрыв батискафа "Титан" в Атлантическом океане через несколько часов после потери связи с ним. Эта информация, несмотря на предварительный характер, была немедленно передана организаторам поисково-спасательной операции.
Американский бизнесмен рассказал, что отказался от экскурсии на "Титане"
"Я уверен, вы можете представить, что эти датчики должны отслеживать... Мы знали", - приводит издание слова источника. Он добавил, что полученные о взрыве данные были оценены и американскими, и британскими должностными лицами. Отмечается, что эта информация была помечена как секретная и не была передана СМИ и даже спасательным командам, которые искали батискаф. Однако, как полагает источник, родственники членов экипажа могли получить от МИД Британии иные данные, нежели те, которые предоставлялись журналистам.
По информации издания, о взрыве могли уведомить чиновников из сообщества "Пять глаз", в которое, помимо США и Британии, входят Австралия
, Канада
и Новая Зеландия
.
Ветеран морской разведки США увидел странную деталь в трагедии с батискафом
Туристический аппарат "Титан" пропал в воскресенье во время спуска к обломкам "Титаника" - океанского лайнера, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения.
На борту аппарата, принадлежащего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции
Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман. Береговая охрана США, которая проводила поисково-спасательную операцию, сообщила, что батискаф "Титан" разрушен в результате взрыва, а пять членов его экипажа погибли. Участники поисковой операции также заявили, что в связи с глубиной, на которой находятся обломки, и сложности работы на ней вероятность обнаружения останков погибших мала.
OceanGate Expeditions рекламировала семидневные экскурсии с погружением к "Титанику" по цене от 250 тысяч долларов.
В "Симпсонах" увидели предсказание трагедии с батискафом "Титан"