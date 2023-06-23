https://ria.ru/20230623/batiskaf-1880072663.html

СМИ: странную деталь с затонувшего батискафа нашли у американских военных

СМИ: странную деталь с затонувшего батискафа нашли у американских военных - РИА Новости, 23.06.2023

СМИ: странную деталь с затонувшего батискафа нашли у американских военных

Атомные подлодки ВМС США используют в управлении такой же игровой джойстик, что и затонувший батискаф "Титан", пишет Newsweek. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T18:09

2023-06-23T18:09

2023-06-23T19:33

в мире

сша

франция

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

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МОСКВА, 23 июня — РИА Новости. Атомные подлодки ВМС США используют в управлении такой же игровой джойстик, что и затонувший батискаф "Титан", пишет Newsweek."Мне показалось, что на судне было немало оборудования из подручных материалов, сделанных на коленке", — рассказал порталу корреспондент CBS News Дэвид Поуг, которого в прошлом году генеральный директор OceanGate Стоктон Раш пригласил в путешествие на батискафе.Поуга поразило, что управление аппаратом осуществлялось с помощью игрового джойстика Logitech F710, работающего через bluetooth.В статье говорится, что американские ВМС используют контроллеры на некоторых подводных лодках с 2018 года. Капитан второго ранга Рид Кепп отметил, что джойстики стоят дешевле и молодым морякам было проще приноровиться к ним, используя свой опыт в видеоиграх.Панель управления, разработанная компанией Lockheed Martin, стоила около 38 тысяч долларов, и холдинг совместно с представителями ВМС приспособили для этих целей игровые контроллеры, которые могут стоить меньше 30 долларов в зависимости от места закупки, пишет Newsweek.Связь с глубоководным аппаратом компании OceanGate Expeditions, предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника", пропала 18 июня, примерно через час и 45 минут после погружения.По информации Береговой охраны США, обломки батискафа нашли примерно в 200 метрах от затонувшего "Титаника". Они свидетельствуют о "катастрофическом взрыве, направленном внутрь". Экипаж, в составе которого были британский миллиардер Хэмиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын, объявили погибшим.

https://ria.ru/20230623/batiskaf-1880046227.html

https://ria.ru/20230623/titan-1880006816.html

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в мире, сша, франция, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа