СМИ: странную деталь с затонувшего батискафа нашли у американских военных
Newsweek: батискаф "Титан" и атомные подлодки США управляются одинаковыми джойстиками
МОСКВА, 23 июня — РИА Новости. Атомные подлодки ВМС США используют в управлении такой же игровой джойстик, что и затонувший батискаф "Титан", пишет Newsweek.
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"Мне показалось, что на судне было немало оборудования из подручных материалов, сделанных на коленке", — рассказал порталу корреспондент CBS News Дэвид Поуг, которого в прошлом году генеральный директор OceanGate Стоктон Раш пригласил в путешествие на батискафе.
Поуга поразило, что управление аппаратом осуществлялось с помощью игрового джойстика Logitech F710, работающего через bluetooth.
В статье говорится, что американские ВМС используют контроллеры на некоторых подводных лодках с 2018 года. Капитан второго ранга Рид Кепп отметил, что джойстики стоят дешевле и молодым морякам было проще приноровиться к ним, используя свой опыт в видеоиграх.
Панель управления, разработанная компанией Lockheed Martin, стоила около 38 тысяч долларов, и холдинг совместно с представителями ВМС приспособили для этих целей игровые контроллеры, которые могут стоить меньше 30 долларов в зависимости от места закупки, пишет Newsweek.
Связь с глубоководным аппаратом компании OceanGate Expeditions, предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника", пропала 18 июня, примерно через час и 45 минут после погружения.
По информации Береговой охраны США, обломки батискафа нашли примерно в 200 метрах от затонувшего "Титаника". Они свидетельствуют о "катастрофическом взрыве, направленном внутрь". Экипаж, в составе которого были британский миллиардер Хэмиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын, объявили погибшим.