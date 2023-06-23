https://ria.ru/20230623/batiskaf-1879898022.html

ВМС США засекли звук взрыва батискафа "Титан" после его пропажи, пишут СМИ

ВМС США засекли звук взрыва батискафа "Титан" после его пропажи, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2023

ВМС США засекли звук взрыва батискафа "Титан" после его пропажи, пишут СМИ

Американская газета Wall Street Journal пишет со ссылкой на представителя флота, что сверхсекретная система акустического обнаружения ВМС США зарегистрировала... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T01:43

2023-06-23T01:43

2023-06-23T01:44

в мире

сша

атлантический океан

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Американская газета Wall Street Journal пишет со ссылкой на представителя флота, что сверхсекретная система акустического обнаружения ВМС США зарегистрировала взрыв батискафа "Титан" в Атлантическом океане через несколько часов после потери связи с ним. Ранее береговая охрана США, которая проводила поисково-спасательную операцию, сообщила, что батискаф разрушен в результате взрыва, а его экипаж погиб. Как пишет WSJ, военные моряки начали прослушивание в попытках обнаружить "Титан" почти сразу после того, как батискаф перестал выходить на связь. "ВМС США провели анализ акустических данных и обнаружили аномалию, которая соответствует имплозии или взрыву в непосредственной близости от места, где работал батискаф, когда связь была потеряна", – приводит издание слова высокопоставленного представителя флота. Эта информация, несмотря на предварительный характер, была немедленно передана организаторам поисково-спасательной операции, пишет газета. По ее информации, ВМС попросили не называть конкретную использованную систему, ссылаясь на соображения национальной безопасности.

https://ria.ru/20230622/titan-1879893560.html

https://ria.ru/20230622/podderzhka-1879893030.html

сша

атлантический океан

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в мире, сша, атлантический океан, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа