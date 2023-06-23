https://ria.ru/20230623/baltika-1880065727.html

Carlsberg нашла нового инвестора для "Балтики"

Carlsberg нашла нового инвестора для "Балтики" - РИА Новости, 23.06.2023

Carlsberg нашла нового инвестора для "Балтики"

Carlsberg Group завершила поиск нового инвестора для "Балтики", до завершения сделки пивоваренная компания продолжает работу в текущем режиме, сообщили в... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T17:49

2023-06-23T17:49

2023-06-23T17:49

экономика

россия

carlsberg

балтика (пивоваренная компания)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Carlsberg Group завершила поиск нового инвестора для "Балтики", до завершения сделки пивоваренная компания продолжает работу в текущем режиме, сообщили в пресс-службе "Балтики". "После масштабного и кропотливого поиска инвестора для своего бизнеса в России, 23 июня Carlsberg Group объявила о завершении этого процесса и о подписании соглашения с будущим владельцем активов", - сообщили в пресс-службе. Далее сделка подлежит одобрению регулирующими органами Российской Федерации, добавили там. "До момента завершения сделки пивоваренная компания "Балтика" продолжает свою операционную и коммерческую деятельность в текущем режиме, сохраняя все обязательства перед партнерами и социальные гарантии для сотрудников", - сообщили в пресс-службе. "Балтика" является частью датского пивоваренного концерна Carlsberg Group, который 4 марта 2022 года объявил о прекращении инвестиций в Россию, а 28 марта прошлого года - анонсировал продажу своих российских активов, которые классифицируются компанией в ее отчетности как "выставленные на продажу". В феврале нынешнего года Carlsberg Group заявляла, что намеревается договориться о продаже своего бизнеса в России и заключит такое соглашение к середине 2023 года.

https://ria.ru/20230215/brend-1852059643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, carlsberg, балтика (пивоваренная компания)