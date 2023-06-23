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Россия продвигает автомат для пловцов АДС в странах Азии и Африки - РИА Новости, 23.06.2023
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03:13 23.06.2023 (обновлено: 03:14 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/avtomat-1879901004.html
Россия продвигает автомат для пловцов АДС в странах Азии и Африки
Россия продвигает автомат для пловцов АДС в странах Азии и Африки - РИА Новости, 23.06.2023
Россия продвигает автомат для пловцов АДС в странах Азии и Африки
"Конструкторское бюро приборостроения" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха") совместно с "Рособоронэкспортом" продвигают на мировом рынке... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T03:13
2023-06-23T03:14
россия
азия
африка
высокоточные комплексы
конструкторское бюро приборостроения
рособоронэкспорт
в мире
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. "Конструкторское бюро приборостроения" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха") совместно с "Рособоронэкспортом" продвигают на мировом рынке уникальный российский двухсредный автомат АДС для боевых пловцов, в приоритете - дружественные страны Азии и Африки с протяженными морскими границами, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Высокоточных комплексов" на Международном военно-морском салоне в Кронштадте. "Конструкторское бюро приборостроения", являясь разработчиком автомата АДС, совместно с "Рособоронэкспортом" осуществляет продвижение данного изделия на мировой рынок вооружений, в особенности тех стран, которые имеют протяженные морские границы. Приоритет отдается дружественным странам, в том числе находящимся в африканском и азиатском регионах", - сообщили в "Высокоточных комплексах".
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россия, азия, африка, высокоточные комплексы, конструкторское бюро приборостроения, рособоронэкспорт, в мире
Россия, Азия, Африка, Высокоточные комплексы, Конструкторское бюро приборостроения, Рособоронэкспорт, В мире
Россия продвигает автомат для пловцов АДС в странах Азии и Африки

"Высокоточные комплексы": Россия продвигает в Азии и Африке автомат для пловцов АДС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий контрактной службы проводит испытание опытного образца специального вооружения водолаза - автомата двухсредного АДС
Военнослужащий контрактной службы проводит испытание опытного образца специального вооружения водолаза - автомата двухсредного АДС - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий контрактной службы проводит испытание опытного образца специального вооружения водолаза - автомата двухсредного АДС. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. "Конструкторское бюро приборостроения" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха") совместно с "Рособоронэкспортом" продвигают на мировом рынке уникальный российский двухсредный автомат АДС для боевых пловцов, в приоритете - дружественные страны Азии и Африки с протяженными морскими границами, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Высокоточных комплексов" на Международном военно-морском салоне в Кронштадте.
"Конструкторское бюро приборостроения", являясь разработчиком автомата АДС, совместно с "Рособоронэкспортом" осуществляет продвижение данного изделия на мировой рынок вооружений, в особенности тех стран, которые имеют протяженные морские границы. Приоритет отдается дружественным странам, в том числе находящимся в африканском и азиатском регионах", - сообщили в "Высокоточных комплексах".
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РоссияАзияАфрикаВысокоточные комплексыКонструкторское бюро приборостроенияРособоронэкспортВ мире
 
 
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