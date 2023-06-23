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Россия продвигает автомат для пловцов АДС в странах Азии и Африки

Россия продвигает автомат для пловцов АДС в странах Азии и Африки - РИА Новости, 23.06.2023

Россия продвигает автомат для пловцов АДС в странах Азии и Африки

"Конструкторское бюро приборостроения" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха") совместно с "Рособоронэкспортом" продвигают на мировом рынке... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T03:13

2023-06-23T03:13

2023-06-23T03:14

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азия

африка

высокоточные комплексы

конструкторское бюро приборостроения

рособоронэкспорт

в мире

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. "Конструкторское бюро приборостроения" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха") совместно с "Рособоронэкспортом" продвигают на мировом рынке уникальный российский двухсредный автомат АДС для боевых пловцов, в приоритете - дружественные страны Азии и Африки с протяженными морскими границами, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Высокоточных комплексов" на Международном военно-морском салоне в Кронштадте. "Конструкторское бюро приборостроения", являясь разработчиком автомата АДС, совместно с "Рособоронэкспортом" осуществляет продвижение данного изделия на мировой рынок вооружений, в особенности тех стран, которые имеют протяженные морские границы. Приоритет отдается дружественным странам, в том числе находящимся в африканском и азиатском регионах", - сообщили в "Высокоточных комплексах".

https://ria.ru/20230518/vertolety-1872563951.html

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россия, азия, африка, высокоточные комплексы, конструкторское бюро приборостроения, рособоронэкспорт, в мире