https://ria.ru/20230623/avariya-1880079296.html

В Приморье пьяный водитель без прав наехал на пешехода и врезался в дерево

В Приморье пьяный водитель без прав наехал на пешехода и врезался в дерево - РИА Новости, 23.06.2023

В Приморье пьяный водитель без прав наехал на пешехода и врезался в дерево

Пьяный водитель без прав наехал на жителя Приморья на машине, взятой у собутыльника, пешеход госпитализирован, сообщает управление МВД по региону. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T18:50

2023-06-23T18:50

2023-06-23T18:50

происшествия

авто

дальнегорск

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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн – РИА Новости. Пьяный водитель без прав наехал на жителя Приморья на машине, взятой у собутыльника, пешеход госпитализирован, сообщает управление МВД по региону. Ранее местные жители делились видео аварии в социальных сетях: белая иномарка движется по дороге, затем резко съезжает с косогора во двор, где на скорости, поднимая клубы пыли, наезжает на пешехода. После авто врезается в дерево. По данным полиции, ДТП произошло в приморском Дальнегорске. Установлено, что пьяный водитель Honda CR-V 1993 года рождения в районе дома № 44 не справился с управлением, съехал с дороги на придомовую территорию, где совершил наезд на пешехода. "В результате автоаварии травмы получил пешеход. Мужчина 1978 года рождения госпитализирован. Медики диагностировали ему открытый перелом коленного сустава, вывихи, ушибы и ссадины. Виновник ДТП не пострадал... По факту ДТП проводится административное расследование", - говорится в сообщении. Отмечается, что автолюбитель не проходил обучения на право управления транспортным средством, "машину позаимствовал у приятеля, с которым вместе распивал алкоголь".

https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html

дальнегорск

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происшествия, авто, дальнегорск