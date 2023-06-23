https://ria.ru/20230623/avariya-1880074737.html

В Дагестане арестовали мужчину, устроившего ДТП с восемью погибшими

В Дагестане арестовали мужчину, устроившего ДТП с восемью погибшими - РИА Новости, 23.06.2023

В Дагестане арестовали мужчину, устроившего ДТП с восемью погибшими

Кизлярский районный суд в Дагестане заключил под стражу местного жителя, который обвиняется в том, что нетрезвым сел за руль и устроил ДТП с восемью погибшими,... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T18:21

2023-06-23T18:21

2023-06-23T18:21

происшествия

россия

кизлярский район

авто

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Кизлярский районный суд в Дагестане заключил под стражу местного жителя, который обвиняется в том, что нетрезвым сел за руль и устроил ДТП с восемью погибшими, сообщили в пресс-службе управления СК РФ по республике. Вечером 21 июня на федеральной автодороге Р-217 "Кавказ" в Кизлярском районе Дагестана произошла авария с участием рейсового автобуса "Москва – Хасавюрт", автомобиля Toyota Camry и "Камаза". На месте погибли восемь человек. Был задержан водитель легковушки, против него возбуждено уголовное дело по п.п. "а", "в" ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, лишенным права управления транспортным средством"). "В отношении обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем за собой гибель людей, Кизлярским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении. По версии следствия, водитель Toyota Camry пошел на обгон автобуса, ехавшего в попутном направлении, и столкнулся на встречной полосе с "Камазом". После удара грузовик выехал на встречную полосу, где врезался в автобус. На месте скончались семь пассажиров автобуса, из них двое детей, и водитель "Камаза". Установлено, что обвиняемый в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он сел за руль, будучи лишенным водительских прав за многочисленные нарушения. В ходе допроса обвиняемый "полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии", отмечали в СК.

https://ria.ru/20230622/dtp-1879815365.html

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кизлярский район

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происшествия, россия, кизлярский район, авто, следственный комитет россии (ск рф)