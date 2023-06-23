https://ria.ru/20230623/arktika-1880071492.html

Чибис рассказал о мурманской программе для привлечения кадров в Арктику

Чибис рассказал о мурманской программе для привлечения кадров в Арктику - РИА Новости, 23.06.2023

Чибис рассказал о мурманской программе для привлечения кадров в Арктику

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис представил программу кадрового сопровождения переезжающих в регион "Курс на Север" для тех, кто хочет найти здесь... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T18:05

2023-06-23T18:05

2023-06-23T18:05

мурманская область

арктика

андрей чибис

новатэк

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МУРМАНСК, 23 июн – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис представил программу кадрового сопровождения переезжающих в регион "Курс на Север" для тех, кто хочет найти здесь работу, в рамках форума "Арктика. Лед тронулся", сообщило министерство информационной политики региона. "Курс на Север" - это служба кадрового сопровождения для тех, кто хочет переехать в Артику, кто получил уже приглашение по работе, для выпускников вузов. Власти считают, что программа поможет создать дружелюбную атмосферу и решить сопутствующие бытовые проблемы с жильем, получением льгот и выплат. "Полная дорожная карта переезда индивидуально для каждого. Мы приглашаем к нам сильных людей с характером, которые хотят оставить след в истории, стать частью масштабных проектов, которые реализуются на нашей территории", – сказал Чибис, слова которого приводит мининформ. Губернатор подчеркнул, что российская Арктика и Мурманская область имеют огромное стратегическое значение для экономики страны. Здесь сосредоточены логистические мощности, строится мощная инфраструктура. В Мурманской области большие запасы полезных ископаемых: апатит для удобрений, нужных всему миру, никель, кобальт, половина всех запасов России важнейшего металла – лития, редкоземельные металлы. Власти активно работают над проектом газификации региона, здесь также находится уникальное производство плавучих заводов компании "Новатэк". "Все эти факторы дают еще более активное развитие промышленности, а значит – увеличение количества рабочих мест, потребность в кадрах. И я глубоко уверен, что эти кадры должны здесь работать не вахтовым методом, а на Севере жить", – отметил Чибис. И.о. ректора Мурманского арктического университета Ирина Шадрина отметила, что кадровая потребность Арктической зоны России до 2035 года – 182 тысячи человек, из них 60 тысяч – в Мурманской области. Обеспечивать ее, в том числе, будет объединенный Мурманский арктический университет. Глава Мурманской области пояснил, что основой стратегии развития кадрового потенциала является уже живущая здесь молодежь. Региональное правительство прилагает максимум усилий, чтобы повысить благоустройство городов, улучшить образовательную среду, создать привлекательные условия для специалистов, которые переезжают в регион. К примеру, в Мурманской области специалистам до 35 лет с первого месяца работы выплачивают так называемые "полярки". Губернатор отметил, что по итогам работы, проводимой в рамках плана "На Севере – жить", за 2022 год количество трудоспособного населения увеличилось на 4 тысячи человек.

https://ria.ru/20230623/chibis-1880043494.html

https://ria.ru/20230615/arktika-1878224220.html

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арктика, андрей чибис, новатэк