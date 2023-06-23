https://ria.ru/20230623/arkheologiya-1879793817.html

Археологи раскопали "Стоунхендж Нидерландов"

Археологи раскопали "Стоунхендж Нидерландов" - РИА Новости, 23.06.2023

Археологи раскопали "Стоунхендж Нидерландов"

Голландские археологи нашли древнее святилище. Его возраст – четыре тысячи лет. В СМИ находку назвали "Стоунхенджем Нидерландов", пишет Phys.org. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T04:08

2023-06-23T04:08

2023-06-23T04:08

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Голландские археологи нашли древнее святилище. Его возраст – четыре тысячи лет. В СМИ находку назвали "Стоунхенджем Нидерландов", пишет Phys.org.Раскопки начались еще в 2017 году. Они проводились в небольшой деревне в 50 километрах от города Утрехт. Результаты исследования раскрыли только сейчас. Ученые наткнулись на три кургана. Диаметр главного захоронения – 20 метров. В нем несколько выстроенных в ряд проходов. Они служили солнечным календарем. "Холм напоминает Стоунхендж, загадочный доисторический памятник в Великобритании, где также наблюдают похожий феномен", – Phys.org. цитирует национальную вещательная компания Нидерландов NOS.Два других кургана меньше в размерах. Как место для захоронений их использовали на протяжении 800 лет.Еще одна любопытная находка – стеклянная бусина. Ученые предполагают, что четыре тысячи лет назад ее привезли из Месопотамии. В те времена на территории Нидерландов стекло не изготавливали. Вероятно, бусина считалась эффектной вещью – материал, из которого ее сделали, местным был неизвестен.Ранее сообщалось, что в китайской провинции Шаньси нашли фундаменты 5500-летних зданий

https://ria.ru/20230426/arkheologiya-1867558450.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология