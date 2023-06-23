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Археологи раскопали "Стоунхендж Нидерландов" - РИА Новости, 23.06.2023
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Культура
 
04:08 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/arkheologiya-1879793817.html
Археологи раскопали "Стоунхендж Нидерландов"
Археологи раскопали "Стоунхендж Нидерландов" - РИА Новости, 23.06.2023
Археологи раскопали "Стоунхендж Нидерландов"
Голландские археологи нашли древнее святилище. Его возраст – четыре тысячи лет. В СМИ находку назвали "Стоунхенджем Нидерландов", пишет Phys.org. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T04:08
2023-06-23T04:08
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археология
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Голландские археологи нашли древнее святилище. Его возраст – четыре тысячи лет. В СМИ находку назвали "Стоунхенджем Нидерландов", пишет Phys.org.Раскопки начались еще в 2017 году. Они проводились в небольшой деревне в 50 километрах от города Утрехт. Результаты исследования раскрыли только сейчас. Ученые наткнулись на три кургана. Диаметр главного захоронения – 20 метров. В нем несколько выстроенных в ряд проходов. Они служили солнечным календарем. "Холм напоминает Стоунхендж, загадочный доисторический памятник в Великобритании, где также наблюдают похожий феномен", – Phys.org. цитирует национальную вещательная компания Нидерландов NOS.Два других кургана меньше в размерах. Как место для захоронений их использовали на протяжении 800 лет.Еще одна любопытная находка – стеклянная бусина. Ученые предполагают, что четыре тысячи лет назад ее привезли из Месопотамии. В те времена на территории Нидерландов стекло не изготавливали. Вероятно, бусина считалась эффектной вещью – материал, из которого ее сделали, местным был неизвестен.Ранее сообщалось, что в китайской провинции Шаньси нашли фундаменты 5500-летних зданий
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новости культуры, археология
Культура, Новости культуры, Археология
Археологи раскопали "Стоунхендж Нидерландов"

Археологи раскопали "Стоунхендж Нидерландов" возрастом четыре тысячи лет

© Фото : gemeente Tiel/TwitterАрхеологи раскопали "Стоунхендж Нидерландов" возрастом четыре тысячи лет
Археологи раскопали Стоунхендж Нидерландов возрастом четыре тысячи лет - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Фото : gemeente Tiel/Twitter
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Голландские археологи нашли древнее святилище. Его возраст – четыре тысячи лет. В СМИ находку назвали "Стоунхенджем Нидерландов", пишет Phys.org.
Раскопки начались еще в 2017 году. Они проводились в небольшой деревне в 50 километрах от города Утрехт. Результаты исследования раскрыли только сейчас.
Ученые наткнулись на три кургана. Диаметр главного захоронения – 20 метров. В нем несколько выстроенных в ряд проходов. Они служили солнечным календарем.
«
"Холм напоминает Стоунхендж, загадочный доисторический памятник в Великобритании, где также наблюдают похожий феномен", – Phys.org. цитирует национальную вещательная компания Нидерландов NOS.
Два других кургана меньше в размерах. Как место для захоронений их использовали на протяжении 800 лет.
Еще одна любопытная находка – стеклянная бусина. Ученые предполагают, что четыре тысячи лет назад ее привезли из Месопотамии. В те времена на территории Нидерландов стекло не изготавливали. Вероятно, бусина считалась эффектной вещью – материал, из которого ее сделали, местным был неизвестен.
Ранее сообщалось, что в китайской провинции Шаньси нашли фундаменты 5500-летних зданий
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