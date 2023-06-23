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В Сочи женщину арестовали за публичную дискредитацию армии - РИА Новости, 23.06.2023
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16:02 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/arest-1880037105.html
В Сочи женщину арестовали за публичную дискредитацию армии
В Сочи женщину арестовали за публичную дискредитацию армии - РИА Новости, 23.06.2023
В Сочи женщину арестовали за публичную дискредитацию армии
Адлерский районный суд Сочи арестовал активистку Марину Мелихову за публичную дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T16:02
2023-06-23T16:02
россия
краснодарский край
сочи
происшествия
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СОЧИ, 23 июн - РИА Новости. Адлерский районный суд Сочи арестовал активистку Марину Мелихову за публичную дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, сообщили в пресс-службе объединенных судов Краснодарского края. Согласно данным суда, в октябре 2022 года женщина уже привлекалась к административной ответственности за противоправный контент, в котором усматривались действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ. Однако и после этого она продолжила размещать подобные публикации в своих соцсетях. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе, фигурантка, Марина Мелихова, в 2021 году была осуждена по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности), ее, в том числе, лишили права заниматься администрированием информационных сайтов. После освобождения женщина снова "совершила преступление против основ конституционного строя и безопасности государства", продолжая вести соцсети, отмечается в релизе. "Адлерским районным судом города Сочи рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жительницы Краснодара, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 УК РФ… Суд принял решение ходатайство удовлетворить и избрать в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 24 суток, т.е. до 14 августа", - говорится в сообщении. Как сообщал "Коммерсант", лидер кубанского отделения "Граждан СССР"* Мелихова в марте 2021 года была приговорена к 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении.*Запрещенная в России экстремистская организация
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россия, краснодарский край, сочи, происшествия
Россия, Краснодарский край, Сочи, Происшествия
В Сочи женщину арестовали за публичную дискредитацию армии

Адлерский суд Сочи арестовал активистку Мелихову за публичную дискредитацию армии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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СОЧИ, 23 июн - РИА Новости. Адлерский районный суд Сочи арестовал активистку Марину Мелихову за публичную дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, сообщили в пресс-службе объединенных судов Краснодарского края.
Согласно данным суда, в октябре 2022 года женщина уже привлекалась к административной ответственности за противоправный контент, в котором усматривались действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ. Однако и после этого она продолжила размещать подобные публикации в своих соцсетях.
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Как пояснили РИА Новости в пресс-службе, фигурантка, Марина Мелихова, в 2021 году была осуждена по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности), ее, в том числе, лишили права заниматься администрированием информационных сайтов. После освобождения женщина снова "совершила преступление против основ конституционного строя и безопасности государства", продолжая вести соцсети, отмечается в релизе.
"Адлерским районным судом города Сочи рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жительницы Краснодара, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 УК РФ… Суд принял решение ходатайство удовлетворить и избрать в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 24 суток, т.е. до 14 августа", - говорится в сообщении.
Как сообщал "Коммерсант", лидер кубанского отделения "Граждан СССР"* Мелихова в марте 2021 года была приговорена к 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении.
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