https://ria.ru/20230623/arest-1880037105.html

В Сочи женщину арестовали за публичную дискредитацию армии

В Сочи женщину арестовали за публичную дискредитацию армии - РИА Новости, 23.06.2023

В Сочи женщину арестовали за публичную дискредитацию армии

Адлерский районный суд Сочи арестовал активистку Марину Мелихову за публичную дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T16:02

2023-06-23T16:02

2023-06-23T16:02

россия

краснодарский край

сочи

происшествия

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СОЧИ, 23 июн - РИА Новости. Адлерский районный суд Сочи арестовал активистку Марину Мелихову за публичную дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, сообщили в пресс-службе объединенных судов Краснодарского края. Согласно данным суда, в октябре 2022 года женщина уже привлекалась к административной ответственности за противоправный контент, в котором усматривались действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ. Однако и после этого она продолжила размещать подобные публикации в своих соцсетях. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе, фигурантка, Марина Мелихова, в 2021 году была осуждена по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности), ее, в том числе, лишили права заниматься администрированием информационных сайтов. После освобождения женщина снова "совершила преступление против основ конституционного строя и безопасности государства", продолжая вести соцсети, отмечается в релизе. "Адлерским районным судом города Сочи рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жительницы Краснодара, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 УК РФ… Суд принял решение ходатайство удовлетворить и избрать в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 24 суток, т.е. до 14 августа", - говорится в сообщении. Как сообщал "Коммерсант", лидер кубанского отделения "Граждан СССР"* Мелихова в марте 2021 года была приговорена к 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении.*Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20230619/shtraf-1879211804.html

https://ria.ru/20230412/shtraf-1864814453.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, краснодарский край, сочи, происшествия