https://ria.ru/20230623/ammiakoprovod-1880076959.html
Небензя: ООН пытается замолчать подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса
Небензя: ООН пытается замолчать подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса - РИА Новости, 23.06.2023
Небензя: ООН пытается замолчать подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса
ООН пытается обойти молчанием подрыв аммиакопровода "Тольятти - Одесса", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T18:37
2023-06-23T18:37
2023-06-23T19:41
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ООН, 23 июн – РИА Новости. ООН пытается обойти молчанием подрыв аммиакопровода "Тольятти - Одесса", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Киевские власти продолжают обстрелы гражданских объектов. Десятого июня ВСУ ударили по пункту эвакуации в Херсонской области британскими ракетами Storm Shadow. Погибла женщина", - сказал Небензя."Оставляя подобные вопиющие преступления Киева без внимания, ООН пытается обойти молчанием подрыв аммиакопровода "Тольятти - Одесса", являющегося ключевым для бесперебойного экспорта российских удобрений на мировой рынок, о чем на словах так заботится секретариат ООН", - подчеркнул постпред.
https://ria.ru/20230607/ammiakoprovod-1876775398.html
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Небензя: ООН пытается замолчать подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса
Постпред Небензя: ООН пытается обойти молчанием подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса