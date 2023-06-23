https://ria.ru/20230623/ammiakoprovod-1880076959.html

Небензя: ООН пытается замолчать подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса

Небензя: ООН пытается замолчать подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса - РИА Новости, 23.06.2023

Небензя: ООН пытается замолчать подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса

ООН пытается обойти молчанием подрыв аммиакопровода "Тольятти - Одесса", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T18:37

2023-06-23T18:37

2023-06-23T19:41

тольятти

оон

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василий небензя

вооруженные силы украины

киев

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ООН, 23 июн – РИА Новости. ООН пытается обойти молчанием подрыв аммиакопровода "Тольятти - Одесса", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Киевские власти продолжают обстрелы гражданских объектов. Десятого июня ВСУ ударили по пункту эвакуации в Херсонской области британскими ракетами Storm Shadow. Погибла женщина", - сказал Небензя."Оставляя подобные вопиющие преступления Киева без внимания, ООН пытается обойти молчанием подрыв аммиакопровода "Тольятти - Одесса", являющегося ключевым для бесперебойного экспорта российских удобрений на мировой рынок, о чем на словах так заботится секретариат ООН", - подчеркнул постпред.

https://ria.ru/20230607/ammiakoprovod-1876775398.html

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