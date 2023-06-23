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Небензя: ООН пытается замолчать подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса - РИА Новости, 23.06.2023
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18:37 23.06.2023 (обновлено: 19:41 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/ammiakoprovod-1880076959.html
Небензя: ООН пытается замолчать подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса
Небензя: ООН пытается замолчать подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса - РИА Новости, 23.06.2023
Небензя: ООН пытается замолчать подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса
ООН пытается обойти молчанием подрыв аммиакопровода "Тольятти - Одесса", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T18:37
2023-06-23T19:41
тольятти
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в мире
россия
херсонская область
василий небензя
вооруженные силы украины
киев
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ООН, 23 июн – РИА Новости. ООН пытается обойти молчанием подрыв аммиакопровода "Тольятти - Одесса", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Киевские власти продолжают обстрелы гражданских объектов. Десятого июня ВСУ ударили по пункту эвакуации в Херсонской области британскими ракетами Storm Shadow. Погибла женщина", - сказал Небензя."Оставляя подобные вопиющие преступления Киева без внимания, ООН пытается обойти молчанием подрыв аммиакопровода "Тольятти - Одесса", являющегося ключевым для бесперебойного экспорта российских удобрений на мировой рынок, о чем на словах так заботится секретариат ООН", - подчеркнул постпред.
https://ria.ru/20230607/ammiakoprovod-1876775398.html
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Тольятти, ООН, В мире, Россия, Херсонская область , Василий Небензя, Вооруженные силы Украины, Киев
Небензя: ООН пытается замолчать подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса

Постпред Небензя: ООН пытается обойти молчанием подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса

На месте подрыва аммиакопровода "Тольятти-Одесса" в Харьковской области. Кадр видео
На месте подрыва аммиакопровода Тольятти-Одесса в Харьковской области. Кадр видео
На месте подрыва аммиакопровода "Тольятти-Одесса" в Харьковской области. Кадр видео
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ООН, 23 июн – РИА Новости. ООН пытается обойти молчанием подрыв аммиакопровода "Тольятти - Одесса", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Киевские власти продолжают обстрелы гражданских объектов. Десятого июня ВСУ ударили по пункту эвакуации в Херсонской области британскими ракетами Storm Shadow. Погибла женщина", - сказал Небензя.
"Оставляя подобные вопиющие преступления Киева без внимания, ООН пытается обойти молчанием подрыв аммиакопровода "Тольятти - Одесса", являющегося ключевым для бесперебойного экспорта российских удобрений на мировой рынок, о чем на словах так заботится секретариат ООН", - подчеркнул постпред.
Насосная станция амиакопровода Тольятти-Одесса - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Аммиакопровод "Тольятти – Одесса"
7 июня, 17:25
 
ТольяттиООНВ миреРоссияХерсонская областьВасилий НебензяВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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