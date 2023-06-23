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Агент СБУ из Пермского края получил 11 лет колонии строгого режима

Агент СБУ из Пермского края получил 11 лет колонии строгого режима - РИА Новости, 23.06.2023

Агент СБУ из Пермского края получил 11 лет колонии строгого режима

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил жителя Пермского края Михаила Соколова по делу о госизмене, теракте и участии в террористическом... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T18:54

2023-06-23T18:54

2023-06-23T18:54

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил жителя Пермского края Михаила Соколова по делу о госизмене, теракте и участии в террористическом сообществе к 11 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости помощник председателя суда Александр Северов. В конце декабря 2022 года ФСБ России информировала, что на территории Пермского края была разоблачена агентурная группа СБУ из числа граждан России Дмитрия Стрелкова, Михаила Соколова и Алексея Гашева. По версии следствия, обвиняемые, действуя по заданию СБУ, готовили теракты и диверсии в отношении социально значимых объектов и инфраструктуры Перми, а также оказывали помощь украинской спецслужбе в целях дестабилизации социально-политической обстановки в регионе. ФСБ сообщала, что в отношении них возбуждены уголовные дела по статье 275 (госизмена) и статье 276 (шпионаж) УК РФ. По ходатайству следствия Соколов и Гашев были арестованы, а Стрелков объявлен во всероссийский, федеральный и межгосударственный розыск. Организатором группы был Стрелков – активный участник запрещенной в России экстремистской организации праворадикального толка "Национал социализм/Белая власть", который в 2019 году, уклоняясь от уголовной ответственности за совершенные ранее преступления экстремистской направленности, выехал на Украину, где был завербован СБУ. Позднее он привлек к деятельности в интересах украинской спецслужбы Соколова и Гашева, считали в ФСБ. Как писал местный портал Properm.ru, 24 июня 2022 года Соколов и Гашев бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в окно военкомата в Кировском районе Перми, их задержали при попытке уехать из региона. "В отношении Соколова 21 июня 2023 года вынесен обвинительный приговор, которым ему назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок 11 лет с ограничением свободы на один год и шесть месяцев", – сказал собеседник агентства. "По уголовному делу в отношении Гашева на 10.00 (8.00 мск) 30 июня назначено открытое судебное заседание", – добавили в суде. В картотеке Центрального окружного военного суда фамилии фигурантов скрыты, но, судя по информации о заседаниях 21 и 30 июня, им вменяют одни и те же преступления: часть 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ (теракт группой лиц по предварительному сговору) и статья 275 УК РФ (госизмена).

https://ria.ru/20230613/agentura-1877857486.html

https://ria.ru/20230215/agent-1852158750.html

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происшествия, россия, фсб, служба безопасности украины, украина, пермский край