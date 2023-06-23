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Агент СБУ из Пермского края получил 11 лет колонии строгого режима
Агент СБУ из Пермского края получил 11 лет колонии строгого режима - РИА Новости, 23.06.2023
Агент СБУ из Пермского края получил 11 лет колонии строгого режима
Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил жителя Пермского края Михаила Соколова по делу о госизмене, теракте и участии в террористическом... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T18:54
2023-06-23T18:54
2023-06-23T18:54
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил жителя Пермского края Михаила Соколова по делу о госизмене, теракте и участии в террористическом сообществе к 11 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости помощник председателя суда Александр Северов. В конце декабря 2022 года ФСБ России информировала, что на территории Пермского края была разоблачена агентурная группа СБУ из числа граждан России Дмитрия Стрелкова, Михаила Соколова и Алексея Гашева. По версии следствия, обвиняемые, действуя по заданию СБУ, готовили теракты и диверсии в отношении социально значимых объектов и инфраструктуры Перми, а также оказывали помощь украинской спецслужбе в целях дестабилизации социально-политической обстановки в регионе. ФСБ сообщала, что в отношении них возбуждены уголовные дела по статье 275 (госизмена) и статье 276 (шпионаж) УК РФ. По ходатайству следствия Соколов и Гашев были арестованы, а Стрелков объявлен во всероссийский, федеральный и межгосударственный розыск. Организатором группы был Стрелков – активный участник запрещенной в России экстремистской организации праворадикального толка "Национал социализм/Белая власть", который в 2019 году, уклоняясь от уголовной ответственности за совершенные ранее преступления экстремистской направленности, выехал на Украину, где был завербован СБУ. Позднее он привлек к деятельности в интересах украинской спецслужбы Соколова и Гашева, считали в ФСБ. Как писал местный портал Properm.ru, 24 июня 2022 года Соколов и Гашев бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в окно военкомата в Кировском районе Перми, их задержали при попытке уехать из региона. "В отношении Соколова 21 июня 2023 года вынесен обвинительный приговор, которым ему назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок 11 лет с ограничением свободы на один год и шесть месяцев", – сказал собеседник агентства. "По уголовному делу в отношении Гашева на 10.00 (8.00 мск) 30 июня назначено открытое судебное заседание", – добавили в суде. В картотеке Центрального окружного военного суда фамилии фигурантов скрыты, но, судя по информации о заседаниях 21 и 30 июня, им вменяют одни и те же преступления: часть 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ (теракт группой лиц по предварительному сговору) и статья 275 УК РФ (госизмена).
https://ria.ru/20230613/agentura-1877857486.html
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происшествия, россия, фсб, служба безопасности украины, украина, пермский край
Происшествия, Россия, ФСБ, Служба безопасности Украины, Украина, Пермский край
Агент СБУ из Пермского края получил 11 лет колонии строгого режима
Агент СБУ из Пермского края получил 11 лет колонии строгого режима за госизмену
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил жителя Пермского края Михаила Соколова по делу о госизмене, теракте и участии в террористическом сообществе к 11 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости помощник председателя суда Александр Северов.
В конце декабря 2022 года ФСБ России
информировала, что на территории Пермского края была разоблачена агентурная группа СБУ
из числа граждан России Дмитрия Стрелкова, Михаила Соколова и Алексея Гашева. По версии следствия, обвиняемые, действуя по заданию СБУ, готовили теракты и диверсии в отношении социально значимых объектов и инфраструктуры Перми
, а также оказывали помощь украинской спецслужбе в целях дестабилизации социально-политической обстановки в регионе.
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ФСБ сообщала, что в отношении них возбуждены уголовные дела по статье 275 (госизмена) и статье 276 (шпионаж) УК РФ. По ходатайству следствия Соколов и Гашев были арестованы, а Стрелков объявлен во всероссийский, федеральный и межгосударственный розыск.
Организатором группы был Стрелков – активный участник запрещенной в России экстремистской организации праворадикального толка "Национал социализм/Белая власть", который в 2019 году, уклоняясь от уголовной ответственности за совершенные ранее преступления экстремистской направленности, выехал на Украину
, где был завербован СБУ. Позднее он привлек к деятельности в интересах украинской спецслужбы Соколова и Гашева, считали в ФСБ.
Как писал местный портал Properm.ru, 24 июня 2022 года Соколов и Гашев бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в окно военкомата в Кировском районе
Перми, их задержали при попытке уехать из региона.
«
"В отношении Соколова 21 июня 2023 года вынесен обвинительный приговор, которым ему назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок 11 лет с ограничением свободы на один год и шесть месяцев", – сказал собеседник агентства.
"По уголовному делу в отношении Гашева на 10.00 (8.00 мск) 30 июня назначено открытое судебное заседание", – добавили в суде.
В картотеке Центрального окружного военного суда фамилии фигурантов скрыты, но, судя по информации о заседаниях 21 и 30 июня, им вменяют одни и те же преступления: часть 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ (теракт группой лиц по предварительному сговору) и статья 275 УК РФ (госизмена).
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