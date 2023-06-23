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Лавров анонсировал скорое решение вопроса о включении Афросоюза в G20
Лавров анонсировал скорое решение вопроса о включении Афросоюза в G20 - РИА Новости, 23.06.2023
Лавров анонсировал скорое решение вопроса о включении Афросоюза в G20
В ближайшей перспективе при активной поддержке России будет решен вопрос о включении Африканского союза в G20, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T12:22
2023-06-23T12:22
2023-06-23T12:22
россия
африка
сергей лавров
большая двадцатка
африканский союз
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В ближайшей перспективе при активной поддержке России будет решен вопрос о включении Африканского союза в G20, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В ближайшей перспективе при нашем активном содействии будет решен вопрос о включении Африканского союза в "Группу двадцати". Это позволит континенту полноценно участвовать в формировании международной повестки дня и в механизмах глобального управления", – сказал Лавров на заседании Делового совета при МИД РФ, посвященном развитию торгово-экономического сотрудничества со странами Африки.
https://ria.ru/20230617/peregovory-1878931106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, сергей лавров, большая двадцатка, африканский союз, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Африка, Сергей Лавров, Большая двадцатка, Африканский союз, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров анонсировал скорое решение вопроса о включении Афросоюза в G20
Лавров: скоро при активном содействии России решится вопрос о включении Афросоюза в G20