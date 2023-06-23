https://ria.ru/20230623/afrosoyuz-1879980003.html

Лавров анонсировал скорое решение вопроса о включении Афросоюза в G20

Лавров анонсировал скорое решение вопроса о включении Афросоюза в G20 - РИА Новости, 23.06.2023

Лавров анонсировал скорое решение вопроса о включении Афросоюза в G20

В ближайшей перспективе при активной поддержке России будет решен вопрос о включении Африканского союза в G20, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T12:22

2023-06-23T12:22

2023-06-23T12:22

россия

африка

сергей лавров

большая двадцатка

африканский союз

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В ближайшей перспективе при активной поддержке России будет решен вопрос о включении Африканского союза в G20, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В ближайшей перспективе при нашем активном содействии будет решен вопрос о включении Африканского союза в "Группу двадцати". Это позволит континенту полноценно участвовать в формировании международной повестки дня и в механизмах глобального управления", – сказал Лавров на заседании Делового совета при МИД РФ, посвященном развитию торгово-экономического сотрудничества со странами Африки.

https://ria.ru/20230617/peregovory-1878931106.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, африка, сергей лавров, большая двадцатка, африканский союз, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)