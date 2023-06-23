https://ria.ru/20230623/afrika-1879995280.html

Отношения России и Африки не должны никого волновать, заявили в Кремле

Отношения России и Африки не должны никого волновать, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.06.2023

Отношения России и Африки не должны никого волновать, заявили в Кремле

Отношения России со странами Африки не направлены против третьих государств и это не должно становиться предметом озабоченности, заявил журналистам... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T13:26

2023-06-23T13:26

2023-06-23T14:26

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Отношения России со странами Африки не направлены против третьих государств и это не должно становиться предметом озабоченности, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что Россия сейчас играет "невыгодную для международного сообщества" роль, и обвинил ее в дестабилизации Африки. "Эти отношения никоим образом не направлены и не могут быть направлены против третьих стран. <…> "Но мы также не хотели бы, чтобы эти отношения становились предметом озабоченности кого бы то ни было", — сказал Песков.Он добавил, что Россия развивает со всеми странами Африки добрые, конструктивные отношения, основанные на взаимном уважении и учете проблем друг друга.В Кремле не раз подчеркивали, что Россия и страны Африки — равноправные союзники и эти отношения всегда строились на бескорыстной основе. Однако, по словам главы МИД Сергея Лаврова, США и страны Европы требуют от африканских государств не сотрудничать с Россией, стремясь восстановить таким образом колониальную зависимость Черного континента. Но Африка разочаровала западный мир прагматичным подходом к России, и попытки Запада вбить клин в эти отношения явно не триумфальные.В конце июля в Санкт-Петербурге должен состояться второй саммит Россия — Африка. Как отмечал Лавров, США и их союзники пытаются сорвать этот форум, отговаривая африканских партнеров от участия в нем. В некоторых африканских странах, комментируя призывы Запада осудить Россию, заявляли, что никто не вправе диктовать, с кем им иметь отношения.

https://ria.ru/20230615/afrika-1878386358.html

https://ria.ru/20230623/afrika-1879992121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, африка, франция, дмитрий песков, эммануэль макрон, в мире