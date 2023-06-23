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Отношения России и Африки не должны никого волновать, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.06.2023
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13:26 23.06.2023 (обновлено: 14:26 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/afrika-1879995280.html
Отношения России и Африки не должны никого волновать, заявили в Кремле
Отношения России и Африки не должны никого волновать, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.06.2023
Отношения России и Африки не должны никого волновать, заявили в Кремле
Отношения России со странами Африки не направлены против третьих государств и это не должно становиться предметом озабоченности, заявил журналистам... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T13:26
2023-06-23T14:26
россия
африка
франция
дмитрий песков
эммануэль макрон
в мире
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Отношения России со странами Африки не направлены против третьих государств и это не должно становиться предметом озабоченности, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что Россия сейчас играет "невыгодную для международного сообщества" роль, и обвинил ее в дестабилизации Африки. "Эти отношения никоим образом не направлены и не могут быть направлены против третьих стран. &lt;…&gt; "Но мы также не хотели бы, чтобы эти отношения становились предметом озабоченности кого бы то ни было", — сказал Песков.Он добавил, что Россия развивает со всеми странами Африки добрые, конструктивные отношения, основанные на взаимном уважении и учете проблем друг друга.В Кремле не раз подчеркивали, что Россия и страны Африки — равноправные союзники и эти отношения всегда строились на бескорыстной основе. Однако, по словам главы МИД Сергея Лаврова, США и страны Европы требуют от африканских государств не сотрудничать с Россией, стремясь восстановить таким образом колониальную зависимость Черного континента. Но Африка разочаровала западный мир прагматичным подходом к России, и попытки Запада вбить клин в эти отношения явно не триумфальные.В конце июля в Санкт-Петербурге должен состояться второй саммит Россия — Африка. Как отмечал Лавров, США и их союзники пытаются сорвать этот форум, отговаривая африканских партнеров от участия в нем. В некоторых африканских странах, комментируя призывы Запада осудить Россию, заявляли, что никто не вправе диктовать, с кем им иметь отношения.
https://ria.ru/20230615/afrika-1878386358.html
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россия, африка, франция, дмитрий песков, эммануэль макрон, в мире
Россия, Африка, Франция, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, В мире
Отношения России и Африки не должны никого волновать, заявили в Кремле

Песков: отношения России с Африкой не должны быть предметом озабоченности других стран

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Отношения России со странами Африки не направлены против третьих государств и это не должно становиться предметом озабоченности, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что Россия сейчас играет "невыгодную для международного сообщества" роль, и обвинил ее в дестабилизации Африки.
"Эти отношения никоим образом не направлены и не могут быть направлены против третьих стран. <…> "Но мы также не хотели бы, чтобы эти отношения становились предметом озабоченности кого бы то ни было", — сказал Песков.
Он добавил, что Россия развивает со всеми странами Африки добрые, конструктивные отношения, основанные на взаимном уважении и учете проблем друг друга.
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В Кремле не раз подчеркивали, что Россия и страны Африки — равноправные союзники и эти отношения всегда строились на бескорыстной основе. Однако, по словам главы МИД Сергея Лаврова, США и страны Европы требуют от африканских государств не сотрудничать с Россией, стремясь восстановить таким образом колониальную зависимость Черного континента. Но Африка разочаровала западный мир прагматичным подходом к России, и попытки Запада вбить клин в эти отношения явно не триумфальные.
В конце июля в Санкт-Петербурге должен состояться второй саммит Россия — Африка. Как отмечал Лавров, США и их союзники пытаются сорвать этот форум, отговаривая африканских партнеров от участия в нем. В некоторых африканских странах, комментируя призывы Запада осудить Россию, заявляли, что никто не вправе диктовать, с кем им иметь отношения.
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