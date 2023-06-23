https://ria.ru/20230623/afrika-1879992121.html

В Кремле высказались о развитии отношений России и Африки

В Кремле высказались о развитии отношений России и Африки - РИА Новости, 23.06.2023

В Кремле высказались о развитии отношений России и Африки

Россия развивает свои добрые и конструктивные отношения со странами Африки, они не направлены против третьих стран, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T13:14

2023-06-23T13:14

2023-06-23T13:15

россия

африка

в мире

дмитрий песков

эммануэль макрон

франция

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия развивает свои добрые и конструктивные отношения со странами Африки, они не направлены против третьих стран, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в дестабилизации Африки, заявив, что страна сегодня играет роль, "невыгодную для международного сообщества"."Россия развивает свои добрые отношения, конструктивные отношения, основанные на взаимном уважении, на взаимном учете, озабоченности проблемами друг друга со всеми странами Африки. Эти отношения никоим образом не направлены и не могут быть направлены против третьих стран", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230623/afrika-1879986566.html

россия

африка

франция

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, африка, в мире, дмитрий песков, эммануэль макрон, франция