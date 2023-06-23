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В Кремле высказались о развитии отношений России и Африки - РИА Новости, 23.06.2023
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13:14 23.06.2023 (обновлено: 13:15 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/afrika-1879992121.html
В Кремле высказались о развитии отношений России и Африки
В Кремле высказались о развитии отношений России и Африки - РИА Новости, 23.06.2023
В Кремле высказались о развитии отношений России и Африки
Россия развивает свои добрые и конструктивные отношения со странами Африки, они не направлены против третьих стран, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T13:14
2023-06-23T13:15
россия
африка
в мире
дмитрий песков
эммануэль макрон
франция
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия развивает свои добрые и конструктивные отношения со странами Африки, они не направлены против третьих стран, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в дестабилизации Африки, заявив, что страна сегодня играет роль, "невыгодную для международного сообщества"."Россия развивает свои добрые отношения, конструктивные отношения, основанные на взаимном уважении, на взаимном учете, озабоченности проблемами друг друга со всеми странами Африки. Эти отношения никоим образом не направлены и не могут быть направлены против третьих стран", - сказал Песков.
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россия, африка, в мире, дмитрий песков, эммануэль макрон, франция
Россия, Африка, В мире, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Франция
В Кремле высказались о развитии отношений России и Африки

Песков заявил, что отношения России и Африки не направлены против третьих стран

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
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Участники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия развивает свои добрые и конструктивные отношения со странами Африки, они не направлены против третьих стран, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в дестабилизации Африки, заявив, что страна сегодня играет роль, "невыгодную для международного сообщества".
"Россия развивает свои добрые отношения, конструктивные отношения, основанные на взаимном уважении, на взаимном учете, озабоченности проблемами друг друга со всеми странами Африки. Эти отношения никоим образом не направлены и не могут быть направлены против третьих стран", - сказал Песков.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
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РоссияАфрикаВ миреДмитрий ПесковЭммануэль МакронФранция
 
 
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