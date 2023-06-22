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Российские дипломаты в Японии возложили цветы на могилу разведчика Зорге - РИА Новости, 22.06.2023
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04:34 22.06.2023 (обновлено: 04:57 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/zorge-1879701605.html
Российские дипломаты в Японии возложили цветы на могилу разведчика Зорге
Российские дипломаты в Японии возложили цветы на могилу разведчика Зорге - РИА Новости, 22.06.2023
Российские дипломаты в Японии возложили цветы на могилу разведчика Зорге
В День памяти и скорби – годовщину начала Великой Отечественной войны сотрудники посольства и торгпредства России в Японии возложили цветы на могилу... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T04:34
2023-06-22T04:57
япония
германия
ссср
рихард зорге
в мире
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ТОКИО, 22 июн – РИА Новости. В День памяти и скорби – годовщину начала Великой Отечественной войны сотрудники посольства и торгпредства России в Японии возложили цветы на могилу легендарного советского разведчика Рихарда Зорге, сообщает корреспондент РИА Новости. Церемония возложения цветов началась на кладбище "Тама рэйэн" в пригороде Токио. В ней принимают участие сотрудники дипмиссии, торгпредства, других российских учреждений. Советский разведчик Рихард Зорге работал в Японии с 1933 года с позывным "Рамзай" как корреспондент немецких газет. Его блестящие аналитические статьи открыли ему дорогу в посольство Германии, где он, благодаря своему обаянию, знаниям и уму, вскоре завоевал дружбу военного атташе Отта, который затем стал послом Германии в Японии. Впоследствии Зорге была предложена работа в качестве пресс-атташе. Существует информация, что Зорге даже было предложено возглавить партийную ячейку Национал-социалистической партии в посольстве Германии в Японии. В начале 1941 года Рихард Зорге получил информацию о скором нападении Германии на СССР от германского посла Отта. Перед началом войны он смог получить точную информацию о нападении нацистской Германии на СССР и о силах немецкой армии, которые будут в нем задействованы. В сентябре 1941 года Зорге передал в ставку сообщение о принятом 6 сентября решении Японии не вступать в войну с СССР до конца 1941-начала 1942 года, что дало возможность перебросить с восточных границ 26 новых дивизий на оборону Москвы. Рихард Зорге и члены его интернациональной группы были арестованы 18 октября 1941 года, 7 ноября 1944 года в токийской тюрьме Сугамо Зорге был казнен. В 1964 году Рихарду Зорге было присвоено звание Героя Советского Союза.
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япония, германия, ссср, рихард зорге, в мире
Япония, Германия, СССР, Рихард Зорге, В мире
Российские дипломаты в Японии возложили цветы на могилу разведчика Зорге

Российские дипломаты в Японии в День памяти и скорби возложили цветы на могилу Зорге

© Фото : Татьяна РомановаМогила Зорге в Японии
Могила Зорге в Японии - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : Татьяна Романова
Могила Зорге в Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 22 июн – РИА Новости. В День памяти и скорби – годовщину начала Великой Отечественной войны сотрудники посольства и торгпредства России в Японии возложили цветы на могилу легендарного советского разведчика Рихарда Зорге, сообщает корреспондент РИА Новости.
Церемония возложения цветов началась на кладбище "Тама рэйэн" в пригороде Токио. В ней принимают участие сотрудники дипмиссии, торгпредства, других российских учреждений.
Советский разведчик Рихард Зорге работал в Японии с 1933 года с позывным "Рамзай" как корреспондент немецких газет. Его блестящие аналитические статьи открыли ему дорогу в посольство Германии, где он, благодаря своему обаянию, знаниям и уму, вскоре завоевал дружбу военного атташе Отта, который затем стал послом Германии в Японии. Впоследствии Зорге была предложена работа в качестве пресс-атташе. Существует информация, что Зорге даже было предложено возглавить партийную ячейку Национал-социалистической партии в посольстве Германии в Японии.
В начале 1941 года Рихард Зорге получил информацию о скором нападении Германии на СССР от германского посла Отта. Перед началом войны он смог получить точную информацию о нападении нацистской Германии на СССР и о силах немецкой армии, которые будут в нем задействованы. В сентябре 1941 года Зорге передал в ставку сообщение о принятом 6 сентября решении Японии не вступать в войну с СССР до конца 1941-начала 1942 года, что дало возможность перебросить с восточных границ 26 новых дивизий на оборону Москвы.
Рихард Зорге и члены его интернациональной группы были арестованы 18 октября 1941 года, 7 ноября 1944 года в токийской тюрьме Сугамо Зорге был казнен. В 1964 году Рихарду Зорге было присвоено звание Героя Советского Союза.
Кадр из сериала Зорге
В Токио первый день показа российского сериала "Зорге" собрал полный зал
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ЯпонияГерманияСССРРихард ЗоргеВ мире
 
 
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