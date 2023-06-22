Российские дипломаты в Японии возложили цветы на могилу разведчика Зорге
Российские дипломаты в Японии в День памяти и скорби возложили цветы на могилу Зорге
© Фото : Татьяна РомановаМогила Зорге в Японии
© Фото : Татьяна Романова
Могила Зорге в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 22 июн – РИА Новости. В День памяти и скорби – годовщину начала Великой Отечественной войны сотрудники посольства и торгпредства России в Японии возложили цветы на могилу легендарного советского разведчика Рихарда Зорге, сообщает корреспондент РИА Новости.
Церемония возложения цветов началась на кладбище "Тама рэйэн" в пригороде Токио. В ней принимают участие сотрудники дипмиссии, торгпредства, других российских учреждений.
Советский разведчик Рихард Зорге работал в Японии с 1933 года с позывным "Рамзай" как корреспондент немецких газет. Его блестящие аналитические статьи открыли ему дорогу в посольство Германии, где он, благодаря своему обаянию, знаниям и уму, вскоре завоевал дружбу военного атташе Отта, который затем стал послом Германии в Японии. Впоследствии Зорге была предложена работа в качестве пресс-атташе. Существует информация, что Зорге даже было предложено возглавить партийную ячейку Национал-социалистической партии в посольстве Германии в Японии.
В начале 1941 года Рихард Зорге получил информацию о скором нападении Германии на СССР от германского посла Отта. Перед началом войны он смог получить точную информацию о нападении нацистской Германии на СССР и о силах немецкой армии, которые будут в нем задействованы. В сентябре 1941 года Зорге передал в ставку сообщение о принятом 6 сентября решении Японии не вступать в войну с СССР до конца 1941-начала 1942 года, что дало возможность перебросить с восточных границ 26 новых дивизий на оборону Москвы.
Рихард Зорге и члены его интернациональной группы были арестованы 18 октября 1941 года, 7 ноября 1944 года в токийской тюрьме Сугамо Зорге был казнен. В 1964 году Рихарду Зорге было присвоено звание Героя Советского Союза.