https://ria.ru/20230622/zhertvy-1879727043.html

Число погибших после разрушения Каховской ГЭС выросло до 46 человек

Число погибших после разрушения Каховской ГЭС выросло до 46 человек - РИА Новости, 22.06.2023

Число погибших после разрушения Каховской ГЭС выросло до 46 человек

Число жертв разрушения Каховской ГЭС достигло 46, сообщили РИА Новости в экстренных службах Херсонской области. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T09:23

2023-06-22T09:23

2023-06-22T10:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

разрушение каховской гэс

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877387399_0:1:1279:720_1920x0_80_0_0_d702b37f3f8561b0a0b24270bd96a1cd.jpg

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Число жертв разрушения Каховской ГЭС достигло 46, сообщили РИА Новости в экстренных службах Херсонской области."После разрушения Каховской ГЭС число погибших в Херсонской области увеличилось до 46", — сказал собеседник агентства.В ночь на 6 июня обстрелы со стороны украинских войск привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения с подтопленных территорий. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , разрушение каховской гэс, происшествия