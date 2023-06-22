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Число погибших после разрушения Каховской ГЭС выросло до 46 человек - РИА Новости, 22.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:23 22.06.2023 (обновлено: 10:00 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/zhertvy-1879727043.html
Число погибших после разрушения Каховской ГЭС выросло до 46 человек
Число погибших после разрушения Каховской ГЭС выросло до 46 человек - РИА Новости, 22.06.2023
Число погибших после разрушения Каховской ГЭС выросло до 46 человек
Число жертв разрушения Каховской ГЭС достигло 46, сообщили РИА Новости в экстренных службах Херсонской области. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T09:23
2023-06-22T10:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
разрушение каховской гэс
происшествия
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Число жертв разрушения Каховской ГЭС достигло 46, сообщили РИА Новости в экстренных службах Херсонской области.&quot;После разрушения Каховской ГЭС число погибших в Херсонской области увеличилось до 46&quot;, — сказал собеседник агентства.В ночь на 6 июня обстрелы со стороны украинских войск привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения с подтопленных территорий. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.
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херсонская область , разрушение каховской гэс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Разрушение Каховской ГЭС, Происшествия
Число погибших после разрушения Каховской ГЭС выросло до 46 человек

Экстренные службы сообщили о 46 погибших в Херсонской области после атаки на Каховскую ГЭС

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЗатопленное село Корсунка в Херсонской области
Затопленное село Корсунка в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Затопленное село Корсунка в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Число жертв разрушения Каховской ГЭС достигло 46, сообщили РИА Новости в экстренных службах Херсонской области.
«

"После разрушения Каховской ГЭС число погибших в Херсонской области увеличилось до 46", — сказал собеседник агентства.

В ночь на 6 июня обстрелы со стороны украинских войск привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения с подтопленных территорий. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРазрушение Каховской ГЭСПроисшествия
 
 
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