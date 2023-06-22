https://ria.ru/20230622/zemletryasenie-1879705152.html

В 59 километрах от Севастополя произошло землетрясение

В 59 километрах от Севастополя произошло землетрясение - РИА Новости, 22.06.2023

В 59 километрах от Севастополя произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 59 километрах от Севастополя, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T06:25

2023-06-22T06:25

2023-06-22T10:43

европейский средиземноморский сейсмологический центр

севастополь

балаклава

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 59 километрах от Севастополя, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 5:42 (мск) в 59 километрах от Севастополя и 51 километре от Балаклавы на глубине около десяти километров. В социальных сетях крымчане сообщают об ощущаемых толчках в Севастополе, Евпатории, на южном берегу Крыма.

https://ria.ru/20230619/zemletryasenie-1879045351.html

севастополь

балаклава

евпатория

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европейский средиземноморский сейсмологический центр, севастополь, балаклава, евпатория