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В 59 километрах от Севастополя произошло землетрясение
В 59 километрах от Севастополя произошло землетрясение - РИА Новости, 22.06.2023
В 59 километрах от Севастополя произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 59 километрах от Севастополя, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T06:25
2023-06-22T06:25
2023-06-22T10:43
европейский средиземноморский сейсмологический центр
севастополь
балаклава
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 59 километрах от Севастополя, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 5:42 (мск) в 59 километрах от Севастополя и 51 километре от Балаклавы на глубине около десяти километров. В социальных сетях крымчане сообщают об ощущаемых толчках в Севастополе, Евпатории, на южном берегу Крыма.
https://ria.ru/20230619/zemletryasenie-1879045351.html
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европейский средиземноморский сейсмологический центр, севастополь, балаклава, евпатория
Европейский средиземноморский сейсмологический центр, Севастополь, Балаклава, Евпатория
В 59 километрах от Севастополя произошло землетрясение
В 59 километрах от Севастополя произошло землетрясение магнитудой 4,6