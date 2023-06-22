https://ria.ru/20230622/zelenskiy-1879871915.html

В США высмеяли попытку Зеленского оправдаться за провал наступления

В США высмеяли попытку Зеленского оправдаться за провал наступления - РИА Новости, 22.06.2023

В США высмеяли попытку Зеленского оправдаться за провал наступления

Читатели Newsweek высмеяли президента Украины Владимира Зеленского за попытку оправдать неудачи контрнаступления ВСУ нехваткой оружия. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T19:32

2023-06-22T19:32

2023-06-22T21:07

украина

сша

россия

владимир зеленский

нато

вооруженные силы украины

пентагон

f-16

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a825902e361464d0571d674138fda9f6.jpg

МОСКВА, 22 июня — РИА Новости. Читатели Newsweek высмеяли президента Украины Владимира Зеленского за попытку оправдать неудачи контрнаступления ВСУ нехваткой оружия.В среду в интервью BBC политик признал, что боевые действия идут не так, как ему хотелось бы, и вновь потребовал поставки истребителей F-16 и гарантий безопасности от НАТО."Этот ваш Зеленский снова пытается обвинить во всем США и НАТО. Он вообще всегда винит во всем других, когда что-то идет не так", — написал один из читателей."У России одна из лучших оборонительных армий в мире. Их доктрина разрабатывалась после Второй мировой войны и основана на тактических отступлениях за ряды укреплений. И эта оборонная доктрина держится до сих пор — даже в эпоху вертолетов, спутникового наблюдения, беспилотников, огнеметов, дистанционного минирования и интегрированных систем связи", — отметил комментатор."Он как был комиком, так им и останется", — высказался другой пользователь."А чего еще ждать от "наступления" без прикрытия с воздуха, ПВО, РЭБ, но с дорогостоящей и неэффективной техникой НАТО?" — задался вопросом еще один юзер."Скоро от Украины вообще ничего не останется, а НАТО заплатит за причиненную разруху", — резюмировали в комментариях.В четверг телеканал CNN со ссылкой на представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона заявил, что контрнаступление ВСУ получилось не таким успешным, как того ожидали союзники.

https://ria.ru/20230622/zelenskiy-1879829185.html

https://ria.ru/20230622/vsu-1879851137.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, россия, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, пентагон, f-16, в мире