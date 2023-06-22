https://ria.ru/20230622/zelenskiy-1879829185.html
В Китае заметили странную деталь в поведении Зеленского после неудач ВСУ
В Китае заметили странную деталь в поведении Зеленского после неудач ВСУ - РИА Новости, 22.06.2023
В Китае заметили странную деталь в поведении Зеленского после неудач ВСУ
Читатели китайского издания "Гуанча" активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о том, что из-за больших потерь контрнаступление ВСУ... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T16:24
2023-06-22T16:24
2023-06-22T17:05
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о том, что из-за больших потерь контрнаступление ВСУ застопорилось. "В теме так называемого большого контрнаступления Зеленский перешел от активного волнения к сдержанности. Это показывает, что он больше не может двигаться вперед", — написал один из комментаторов. "У Украины никакого господства в воздухе, никакого превосходства в огневой мощи, а главное — никакого эффекта внезапности", — отметил второй."США и другие страны Запада уже обсуждают будущее восстановление Украины. Самый разумный выбор для Киева — это создать условия для мирных переговоров, а не пытаться прорваться контрнаступлением", — поддержал третий. "Этот фарс почти закончился", — поделился мнением еще один пользователь. "Миф об исключительности западных оружия и техники развеян Россией", — заключили читатели.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал Путин, украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении и несут большие потери — уже уничтожены сотни единиц техники.Читайте остальные комментарии на ИноСМИ >>
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в мире, киев, украина, китай, вооруженные силы украины, нато, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Китай, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Путин
В Китае заметили странную деталь в поведении Зеленского после неудач ВСУ
Читатели Гуанча заметили изменение в поведении Владимира Зеленского после неудач ВСУ
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости.
Читатели китайского издания "Гуанча"
активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о том, что из-за больших потерь контрнаступление ВСУ застопорилось.
"В теме так называемого большого контрнаступления Зеленский перешел от активного волнения к сдержанности. Это показывает, что он больше не может двигаться вперед", — написал один из комментаторов.
"Запад откроет новые фронты". Зеленского предупредили из-за провала ВСУ
"У Украины никакого господства в воздухе, никакого превосходства в огневой мощи, а главное — никакого эффекта внезапности", — отметил второй.
"США и другие страны Запада уже обсуждают будущее восстановление Украины. Самый разумный выбор для Киева — это создать условия для мирных переговоров, а не пытаться прорваться контрнаступлением", — поддержал третий.
"Этот фарс почти закончился", — поделился мнением еще один пользователь.
"Миф об исключительности западных оружия и техники развеян Россией", — заключили читатели.
Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском
направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО
и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал Путин, украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении и несут большие потери — уже уничтожены сотни единиц техники.
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