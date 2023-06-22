https://ria.ru/20230622/zagar-1879699244.html

Россиянам объяснили, как загорать без вреда для здоровья

Россиянам объяснили, как загорать без вреда для здоровья - РИА Новости, 22.06.2023

Россиянам объяснили, как загорать без вреда для здоровья

Самое оптимальное время для загара возле водоема, чтобы не обгорела кожа - три часа в утреннее время начиная с 08.00; при необходимости эту процедуру можно... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T03:45

2023-06-22T03:45

2023-06-22T03:45

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812255866_0:129:3181:1918_1920x0_80_0_0_8560345224a29e6916ec2b0068aa06f2.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Самое оптимальное время для загара возле водоема, чтобы не обгорела кожа - три часа в утреннее время начиная с 08.00; при необходимости эту процедуру можно повторить во второй половине дня с такой же продолжительностью после 16.00, советует МЧС России. "Оптимальное время загара: с 08.00 до 11.00 или с 16.00 до 19.00", - говорится в памятке "Правила безопасного загара", размещенной в телеграм-канале министерства. Спасатели настоятельно рекомендуют отдыхающим у воды защищать голову и глаза от солнца, а также тщательно вытирать тело после купания. "Не забывайте переворачиваться, чтобы кожа не сгорела", - напоминает МЧС. Еще одна очень важная рекомендация для загорающих - обязательное использование специального защитного крема до и после загара. "Помните! Чем ближе водоем, тем интенсивней загар", - резюмирует МЧС России.

https://ria.ru/20230620/zagar-1879159505.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)