https://ria.ru/20230622/zagar-1879699244.html
Россиянам объяснили, как загорать без вреда для здоровья
Россиянам объяснили, как загорать без вреда для здоровья - РИА Новости, 22.06.2023
Россиянам объяснили, как загорать без вреда для здоровья
Самое оптимальное время для загара возле водоема, чтобы не обгорела кожа - три часа в утреннее время начиная с 08.00; при необходимости эту процедуру можно... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T03:45
2023-06-22T03:45
2023-06-22T03:45
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Самое оптимальное время для загара возле водоема, чтобы не обгорела кожа - три часа в утреннее время начиная с 08.00; при необходимости эту процедуру можно повторить во второй половине дня с такой же продолжительностью после 16.00, советует МЧС России. "Оптимальное время загара: с 08.00 до 11.00 или с 16.00 до 19.00", - говорится в памятке "Правила безопасного загара", размещенной в телеграм-канале министерства. Спасатели настоятельно рекомендуют отдыхающим у воды защищать голову и глаза от солнца, а также тщательно вытирать тело после купания. "Не забывайте переворачиваться, чтобы кожа не сгорела", - напоминает МЧС. Еще одна очень важная рекомендация для загорающих - обязательное использование специального защитного крема до и после загара. "Помните! Чем ближе водоем, тем интенсивней загар", - резюмирует МЧС России.
https://ria.ru/20230620/zagar-1879159505.html
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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россиянам объяснили, как загорать без вреда для здоровья
МЧС посоветовало загорать в утренние часы, а также защищать голову и глаза от солнца
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Самое оптимальное время для загара возле водоема, чтобы не обгорела кожа - три часа в утреннее время начиная с 08.00; при необходимости эту процедуру можно повторить во второй половине дня с такой же продолжительностью после 16.00, советует МЧС России.
«
"Оптимальное время загара: с 08.00 до 11.00 или с 16.00 до 19.00", - говорится в памятке "Правила безопасного загара", размещенной в телеграм-канале
министерства.
Спасатели настоятельно рекомендуют отдыхающим у воды защищать голову и глаза от солнца, а также тщательно вытирать тело после купания.
"Не забывайте переворачиваться, чтобы кожа не сгорела", - напоминает МЧС.
Еще одна очень важная рекомендация для загорающих - обязательное использование специального защитного крема до и после загара.
"Помните! Чем ближе водоем, тем интенсивней загар", - резюмирует МЧС России.
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