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В Мелитополе прогремели взрывы - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:12 22.06.2023 (обновлено: 09:25 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/vzryvy-1879719754.html
В Мелитополе прогремели взрывы
В Мелитополе прогремели взрывы - РИА Новости, 22.06.2023
В Мелитополе прогремели взрывы
В Мелитополе прозвучали звуки взрывов, сработала система ПВО, сообщают местные власти в Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T09:12
2023-06-22T09:25
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Мелитополе прозвучали звуки взрывов, сработала система ПВО, сообщают местные власти в Telegram-канале."В Мелитополе прозвучали звуки взрывов. Сработала система ПВО. Подробности уточняются", - говорится в сообщении администрации города.Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230616/pvo-1878784353.html
мелитополь
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мелитополь, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область
В Мелитополе прогремели взрывы

Власти Мелитополя сообщили о звуках взрывов и срабатывании системы ПВО

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Мелитополе прозвучали звуки взрывов, сработала система ПВО, сообщают местные власти в Telegram-канале.
"В Мелитополе прозвучали звуки взрывов. Сработала система ПВО. Подробности уточняются", - говорится в сообщении администрации города.
Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеМелитопольЗапорожская область
 
 
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