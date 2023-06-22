https://ria.ru/20230622/vzryvy-1879719754.html

В Мелитополе прогремели взрывы

В Мелитополе прогремели взрывы - РИА Новости, 22.06.2023

В Мелитополе прогремели взрывы

В Мелитополе прозвучали звуки взрывов, сработала система ПВО, сообщают местные власти в Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T09:12

2023-06-22T09:12

2023-06-22T09:25

специальная военная операция на украине

мелитополь

запорожская область

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Мелитополе прозвучали звуки взрывов, сработала система ПВО, сообщают местные власти в Telegram-канале."В Мелитополе прозвучали звуки взрывов. Сработала система ПВО. Подробности уточняются", - говорится в сообщении администрации города.Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230616/pvo-1878784353.html

мелитополь

запорожская область

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мелитополь, запорожская область