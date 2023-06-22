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Береговая охрана США: обломки батискафа свидетельствуют о взрыве - РИА Новости, 22.06.2023
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22:15 22.06.2023 (обновлено: 22:43 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/vzryv-1879887700.html
Береговая охрана США: обломки батискафа свидетельствуют о взрыве
Береговая охрана США: обломки батискафа свидетельствуют о взрыве - РИА Новости, 22.06.2023
Береговая охрана США: обломки батискафа свидетельствуют о взрыве
Береговая охрана США подтвердила обнаружение обломков потерянного батискафа, проинформировала родственников погибшего при "катастрофическом" взрыве экипажа,... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T22:15
2023-06-22T22:43
в мире
сша
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
франция
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Береговая охрана США подтвердила обнаружение обломков потерянного батискафа, проинформировала родственников погибшего при "катастрофическом" взрыве экипажа, заявил на пресс-конференции в четверг представитель Береговой охраны США Джон Могер.По его словам, обломки, найденные в 200 с лишним метрах от затонувшего "Титаника", свидетельствуют о том, что с батискафом "произошел катастрофический направленный внутрь взрыв", "придя к этому выводу, мы уведомили семьи".Представитель береговой охраны сообщил, что на месте обнаружения обломков продолжат работу глубоководные аппараты для сбора дополнительных данных, сроки продолжения операции не установлены. Участники поисковой операции признают вместе с тем, что в связи с глубиной, на которой находятся обломки и сложности работы на ней, вероятность обнаружения останков погибших мала. "Я не могу ответить на вопрос об этом", - сказал представитель береговой охраны, отвечая на вопрос о перспективе обнаружения тел погибших.Туристический аппарат "Титан" пропал в воскресенье во время спуска к обломкам "Титаника" - океанского лайнера, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения. На борту аппарата, принадлежащего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман.OceanGate Expeditions рекламировала семидневные экскурсии с погружением к "Титанику" по цене от 250 тысяч долларов.
https://ria.ru/20230622/titan-1879838828.html
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в мире, сша, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, франция
В мире, США, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа, Франция
Береговая охрана США: обломки батискафа свидетельствуют о взрыве

Береговая охрана США: обломки батискафа свидетельствуют о направленном внутрь взрыве

© AP Photo / Steven SenneКатер береговой охраны США в Бостоне
Катер береговой охраны США в Бостоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Steven Senne
Катер береговой охраны США в Бостоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Береговая охрана США подтвердила обнаружение обломков потерянного батискафа, проинформировала родственников погибшего при "катастрофическом" взрыве экипажа, заявил на пресс-конференции в четверг представитель Береговой охраны США Джон Могер.
По его словам, обломки, найденные в 200 с лишним метрах от затонувшего "Титаника", свидетельствуют о том, что с батискафом "произошел катастрофический направленный внутрь взрыв", "придя к этому выводу, мы уведомили семьи".
Представитель береговой охраны сообщил, что на месте обнаружения обломков продолжат работу глубоководные аппараты для сбора дополнительных данных, сроки продолжения операции не установлены. Участники поисковой операции признают вместе с тем, что в связи с глубиной, на которой находятся обломки и сложности работы на ней, вероятность обнаружения останков погибших мала. "Я не могу ответить на вопрос об этом", - сказал представитель береговой охраны, отвечая на вопрос о перспективе обнаружения тел погибших.
Туристический аппарат "Титан" пропал в воскресенье во время спуска к обломкам "Титаника" - океанского лайнера, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения. На борту аппарата, принадлежащего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман.
OceanGate Expeditions рекламировала семидневные экскурсии с погружением к "Титанику" по цене от 250 тысяч долларов.
Батискаф Titan компании OceanGate - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Береговая охрана США объяснила шумы в зоне поисков батискафа "Титан"
Вчера, 17:01
 
В миреСШАПоиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафаФранция
 
 
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