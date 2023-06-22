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СМИ: при взрыве газа в китайском ресторане погибли более 30 человек - РИА Новости, 22.06.2023
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05:00 22.06.2023 (обновлено: 10:48 22.06.2023)
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СМИ: при взрыве газа в китайском ресторане погибли более 30 человек
СМИ: при взрыве газа в китайском ресторане погибли более 30 человек - РИА Новости, 22.06.2023
СМИ: при взрыве газа в китайском ресторане погибли более 30 человек
Более 30 человек погибли в результате взрыва баллона с сжиженным газом в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа со... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T05:00
2023-06-22T10:48
китай
в мире
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ПЕКИН, 22 июн — РИА Новости. Более 30 человек погибли в результате взрыва баллона с сжиженным газом в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.Инцидент произошел в ресторане в городском округе Иньчуань в среду, в 20:40 по местному времени (15:40 мск). Утечка сжиженного нефтяного газа привела к взрыву, в результате которого пострадали 38 человек, из них 31 спасти не удалось, еще семь человек, один из которых находится в критическом состоянии, проходят усиленную терапию.
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китай, в мире
Китай, В мире
СМИ: при взрыве газа в китайском ресторане погибли более 30 человек

"Синьхуа": при взрыве газового баллона в китайском ресторане погибли более 30 человек

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Китае
Автомобиль скорой помощи в Китае - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль скорой помощи в Китае. Архивное фото
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ПЕКИН, 22 июн — РИА Новости. Более 30 человек погибли в результате взрыва баллона с сжиженным газом в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел в ресторане в городском округе Иньчуань в среду, в 20:40 по местному времени (15:40 мск). Утечка сжиженного нефтяного газа привела к взрыву, в результате которого пострадали 38 человек, из них 31 спасти не удалось, еще семь человек, один из которых находится в критическом состоянии, проходят усиленную терапию.
Последствия взрыва в пятом округе Парижа - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
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