https://ria.ru/20230622/vzryv-1879702046.html

СМИ: при взрыве газа в китайском ресторане погибли более 30 человек

СМИ: при взрыве газа в китайском ресторане погибли более 30 человек - РИА Новости, 22.06.2023

СМИ: при взрыве газа в китайском ресторане погибли более 30 человек

Более 30 человек погибли в результате взрыва баллона с сжиженным газом в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа со... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T05:00

2023-06-22T05:00

2023-06-22T10:48

китай

в мире

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ПЕКИН, 22 июн — РИА Новости. Более 30 человек погибли в результате взрыва баллона с сжиженным газом в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.Инцидент произошел в ресторане в городском округе Иньчуань в среду, в 20:40 по местному времени (15:40 мск). Утечка сжиженного нефтяного газа привела к взрыву, в результате которого пострадали 38 человек, из них 31 спасти не удалось, еще семь человек, один из которых находится в критическом состоянии, проходят усиленную терапию.

https://ria.ru/20230622/vzryv-1879692322.html

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