https://ria.ru/20230622/vzryv-1879702046.html
СМИ: при взрыве газа в китайском ресторане погибли более 30 человек
СМИ: при взрыве газа в китайском ресторане погибли более 30 человек - РИА Новости, 22.06.2023
СМИ: при взрыве газа в китайском ресторане погибли более 30 человек
Более 30 человек погибли в результате взрыва баллона с сжиженным газом в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа со... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T05:00
2023-06-22T05:00
2023-06-22T10:48
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770685847_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_3867da95f97473fc48fabfcda0b442a2.jpg
ПЕКИН, 22 июн — РИА Новости. Более 30 человек погибли в результате взрыва баллона с сжиженным газом в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.Инцидент произошел в ресторане в городском округе Иньчуань в среду, в 20:40 по местному времени (15:40 мск). Утечка сжиженного нефтяного газа привела к взрыву, в результате которого пострадали 38 человек, из них 31 спасти не удалось, еще семь человек, один из которых находится в критическом состоянии, проходят усиленную терапию.
https://ria.ru/20230622/vzryv-1879692322.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770685847_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_66a2b58222e6c28f78f837a42b38e720.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, в мире
СМИ: при взрыве газа в китайском ресторане погибли более 30 человек
"Синьхуа": при взрыве газового баллона в китайском ресторане погибли более 30 человек