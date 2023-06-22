https://ria.ru/20230622/vyplata-1879851451.html
Gloria Jeans "вернет долг" сотрудникам, проработавшим больше десяти лет
Gloria Jeans "вернет долг" сотрудникам, проработавшим больше десяти лет - РИА Новости, 22.06.2023
Gloria Jeans "вернет долг" сотрудникам, проработавшим больше десяти лет
Gloria Jeans выплатит по одному миллиону рублей всем своим сотрудникам, проработавшим дольше 10 лет, даже если они уже вышли на пенсию, следует из писем... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T17:48
2023-06-22T17:48
2023-06-22T18:18
общество
экономика
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Gloria Jeans выплатит по одному миллиону рублей всем своим сотрудникам, проработавшим дольше 10 лет, даже если они уже вышли на пенсию, следует из писем председателя совета директоров компании Владимира Мельникова, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Их подлинность подтвердил представитель ритейлера. В одном из них уточняется, что все, чей стаж в компании (без учета декрета) составляет 10 лет и больше, получат по одному миллиону рублей после вычета налогов. Выплату получат все, независимо от того, в какой стране, юрлице и подразделении сотрудник находится. Те, кто проработал 10 лет и больше и уже вышел на пенсию, также получат деньги. Уточняется, что речь идет про 2527 человек, что составляет почти 17% от числа всех сотрудников компании. "Многие из вас получили на этой неделе крупные денежные суммы. Хочу еще раз подчеркнуть: это не премия и не подарок. Речь не идет о справедливости или мотивации... Эти выплаты - мой долг перед теми людьми, кто подарил "Глории" 10 и больше лет своей жизни. Я обещал Богу и себе сделать его, но никогда не говорил об этом публично", - говорится в другом письме Мельникова. По его словам, те, кто получил деньги, "когда-то сделали Gloria Jeans дорогой подарок", и теперь пришло время вернуть людям "долг".
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общество, экономика
Gloria Jeans "вернет долг" сотрудникам, проработавшим больше десяти лет
Gloria Jeans выплатит по миллиону рублей сотрудникам, проработавшим больше десяти лет
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Gloria Jeans выплатит по одному миллиону рублей всем своим сотрудникам, проработавшим дольше 10 лет, даже если они уже вышли на пенсию, следует из писем председателя совета директоров компании Владимира Мельникова, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Их подлинность подтвердил представитель ритейлера.
В одном из них уточняется, что все, чей стаж в компании (без учета декрета) составляет 10 лет и больше, получат по одному миллиону рублей после вычета налогов. Выплату получат все, независимо от того, в какой стране, юрлице и подразделении сотрудник находится. Те, кто проработал 10 лет и больше и уже вышел на пенсию, также получат деньги.
Уточняется, что речь идет про 2527 человек, что составляет почти 17% от числа всех сотрудников компании.
«
"Многие из вас получили на этой неделе крупные денежные суммы. Хочу еще раз подчеркнуть: это не премия и не подарок. Речь не идет о справедливости или мотивации... Эти выплаты - мой долг перед теми людьми, кто подарил "Глории" 10 и больше лет своей жизни. Я обещал Богу и себе сделать его, но никогда не говорил об этом публично", - говорится в другом письме Мельникова.
По его словам, те, кто получил деньги, "когда-то сделали Gloria Jeans дорогой подарок", и теперь пришло время вернуть людям "долг".
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