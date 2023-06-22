Рейтинг@Mail.ru
Gloria Jeans "вернет долг" сотрудникам, проработавшим больше десяти лет - РИА Новости, 22.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 22.06.2023 (обновлено: 18:18 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/vyplata-1879851451.html
Gloria Jeans "вернет долг" сотрудникам, проработавшим больше десяти лет
Gloria Jeans "вернет долг" сотрудникам, проработавшим больше десяти лет - РИА Новости, 22.06.2023
Gloria Jeans "вернет долг" сотрудникам, проработавшим больше десяти лет
Gloria Jeans выплатит по одному миллиону рублей всем своим сотрудникам, проработавшим дольше 10 лет, даже если они уже вышли на пенсию, следует из писем... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T17:48
2023-06-22T18:18
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840748512_0:321:2501:1727_1920x0_80_0_0_d41e57212a94de1fc6946eabe14b3d72.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Gloria Jeans выплатит по одному миллиону рублей всем своим сотрудникам, проработавшим дольше 10 лет, даже если они уже вышли на пенсию, следует из писем председателя совета директоров компании Владимира Мельникова, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Их подлинность подтвердил представитель ритейлера. В одном из них уточняется, что все, чей стаж в компании (без учета декрета) составляет 10 лет и больше, получат по одному миллиону рублей после вычета налогов. Выплату получат все, независимо от того, в какой стране, юрлице и подразделении сотрудник находится. Те, кто проработал 10 лет и больше и уже вышел на пенсию, также получат деньги. Уточняется, что речь идет про 2527 человек, что составляет почти 17% от числа всех сотрудников компании. "Многие из вас получили на этой неделе крупные денежные суммы. Хочу еще раз подчеркнуть: это не премия и не подарок. Речь не идет о справедливости или мотивации... Эти выплаты - мой долг перед теми людьми, кто подарил "Глории" 10 и больше лет своей жизни. Я обещал Богу и себе сделать его, но никогда не говорил об этом публично", - говорится в другом письме Мельникова. По его словам, те, кто получил деньги, "когда-то сделали Gloria Jeans дорогой подарок", и теперь пришло время вернуть людям "долг".
https://ria.ru/20230401/magazin-1862350494.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840748512_0:86:2501:1961_1920x0_80_0_0_7647fa3a57672a1ee3b8b86e16dd7677.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, экономика
Общество, Экономика
Gloria Jeans "вернет долг" сотрудникам, проработавшим больше десяти лет

Gloria Jeans выплатит по миллиону рублей сотрудникам, проработавшим больше десяти лет

© Пресс-служба Gloria JeansМагазин Gloria Jeans
Магазин Gloria Jeans
© Пресс-служба Gloria Jeans
Магазин Gloria Jeans. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Gloria Jeans выплатит по одному миллиону рублей всем своим сотрудникам, проработавшим дольше 10 лет, даже если они уже вышли на пенсию, следует из писем председателя совета директоров компании Владимира Мельникова, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Их подлинность подтвердил представитель ритейлера.
В одном из них уточняется, что все, чей стаж в компании (без учета декрета) составляет 10 лет и больше, получат по одному миллиону рублей после вычета налогов. Выплату получат все, независимо от того, в какой стране, юрлице и подразделении сотрудник находится. Те, кто проработал 10 лет и больше и уже вышел на пенсию, также получат деньги.
Уточняется, что речь идет про 2527 человек, что составляет почти 17% от числа всех сотрудников компании.
«
"Многие из вас получили на этой неделе крупные денежные суммы. Хочу еще раз подчеркнуть: это не премия и не подарок. Речь не идет о справедливости или мотивации... Эти выплаты - мой долг перед теми людьми, кто подарил "Глории" 10 и больше лет своей жизни. Я обещал Богу и себе сделать его, но никогда не говорил об этом публично", - говорится в другом письме Мельникова.
По его словам, те, кто получил деньги, "когда-то сделали Gloria Jeans дорогой подарок", и теперь пришло время вернуть людям "долг".
Магазин Gloria Jeans
На месте H&M на Тверской открылся флагман Gloria Jeans
1 апреля, 14:12
 
ОбществоЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала