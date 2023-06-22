https://ria.ru/20230622/vsu-1879890068.html

СМИ: российская армия готовит кошмарный сценарий для ВСУ

СМИ: российская армия готовит кошмарный сценарий для ВСУ - РИА Новости, 22.06.2023

СМИ: российская армия готовит кошмарный сценарий для ВСУ

Российские ВКС не оставляют шанса украинским войскам реализовать успешное контрнаступление, пишет газета Bild. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T22:43

2023-06-22T22:43

2023-06-22T23:17

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МОСКВА, 22 июня — РИА Новости. Российские ВКС не оставляют шанса украинским войскам реализовать успешное контрнаступление, пишет газета Bild."Если россияне атакуют нас вертолетами с расстояния восемь километров, нам нечем будет бороться с ними", — приводит издание слова одного из бойцов ВСУ.Киевская армия, указывается в статье, испытывает острую нехватку систем ПВО, у нее также нет собственной военной авиации. Кроме того, только 10-15 процентов украинских военных имеют доступ к западной боевой технике."Ужасный сценарий, к которому готовятся за закрытыми дверями в Киеве, выглядит так: если наступление не увенчается успехом <...> США могут вынудить Украину пойти на мирные переговоры с Россией", — говорится в материале. Военнослужащие ВСУ также рассказали Bild, что российские атаки на их позиции происходили далеко за линией фронта, в основном с применением артиллерии, ракет или точечных авиаударов, что "значительно замедляет процесс продвижения".В четверг телеканал CNN со ссылкой на представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона сообщил, что украинское контрнаступление получилось не таким успешным, как того ожидали союзники.

https://ria.ru/20230622/vsu-1879851137.html

https://ria.ru/20230622/rossiya-1879824532.html

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