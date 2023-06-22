https://ria.ru/20230622/vsu-1879890068.html
СМИ: российская армия готовит кошмарный сценарий для ВСУ
СМИ: российская армия готовит кошмарный сценарий для ВСУ - РИА Новости, 22.06.2023
СМИ: российская армия готовит кошмарный сценарий для ВСУ
Российские ВКС не оставляют шанса украинским войскам реализовать успешное контрнаступление, пишет газета Bild. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T22:43
2023-06-22T22:43
2023-06-22T23:17
в мире
киев
сша
украина
вооруженные силы украины
bild
пентагон
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841923536_156:283:3072:1923_1920x0_80_0_0_96de11ac05c8c3a482b27daf70f49141.jpg
МОСКВА, 22 июня — РИА Новости. Российские ВКС не оставляют шанса украинским войскам реализовать успешное контрнаступление, пишет газета Bild."Если россияне атакуют нас вертолетами с расстояния восемь километров, нам нечем будет бороться с ними", — приводит издание слова одного из бойцов ВСУ.Киевская армия, указывается в статье, испытывает острую нехватку систем ПВО, у нее также нет собственной военной авиации. Кроме того, только 10-15 процентов украинских военных имеют доступ к западной боевой технике."Ужасный сценарий, к которому готовятся за закрытыми дверями в Киеве, выглядит так: если наступление не увенчается успехом <...> США могут вынудить Украину пойти на мирные переговоры с Россией", — говорится в материале. Военнослужащие ВСУ также рассказали Bild, что российские атаки на их позиции происходили далеко за линией фронта, в основном с применением артиллерии, ракет или точечных авиаударов, что "значительно замедляет процесс продвижения".В четверг телеканал CNN со ссылкой на представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона сообщил, что украинское контрнаступление получилось не таким успешным, как того ожидали союзники.
https://ria.ru/20230622/vsu-1879851137.html
https://ria.ru/20230622/rossiya-1879824532.html
киев
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841923536_681:478:2703:1994_1920x0_80_0_0_ce2825d85ec9aaa6e7b9eedf9b5046b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, сша, украина, вооруженные силы украины, bild, пентагон, воздушно-космические силы россии
В мире, Киев, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Bild, Пентагон, Специальная военная операция на Украине, Воздушно-космические силы России
СМИ: российская армия готовит кошмарный сценарий для ВСУ
Bild: российские ВКС не оставляют шанса ВСУ реализовать успешное контрнаступление