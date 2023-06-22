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СМИ: российская армия готовит кошмарный сценарий для ВСУ - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:43 22.06.2023 (обновлено: 23:17 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/vsu-1879890068.html
СМИ: российская армия готовит кошмарный сценарий для ВСУ
СМИ: российская армия готовит кошмарный сценарий для ВСУ - РИА Новости, 22.06.2023
СМИ: российская армия готовит кошмарный сценарий для ВСУ
Российские ВКС не оставляют шанса украинским войскам реализовать успешное контрнаступление, пишет газета Bild. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T22:43
2023-06-22T23:17
в мире
киев
сша
украина
вооруженные силы украины
bild
пентагон
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 июня — РИА Новости. Российские ВКС не оставляют шанса украинским войскам реализовать успешное контрнаступление, пишет газета Bild."Если россияне атакуют нас вертолетами с расстояния восемь километров, нам нечем будет бороться с ними", — приводит издание слова одного из бойцов ВСУ.Киевская армия, указывается в статье, испытывает острую нехватку систем ПВО, у нее также нет собственной военной авиации. Кроме того, только 10-15 процентов украинских военных имеют доступ к западной боевой технике."Ужасный сценарий, к которому готовятся за закрытыми дверями в Киеве, выглядит так: если наступление не увенчается успехом &lt;...&gt; США могут вынудить Украину пойти на мирные переговоры с Россией", — говорится в материале. Военнослужащие ВСУ также рассказали Bild, что российские атаки на их позиции происходили далеко за линией фронта, в основном с применением артиллерии, ракет или точечных авиаударов, что "значительно замедляет процесс продвижения".В четверг телеканал CNN со ссылкой на представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона сообщил, что украинское контрнаступление получилось не таким успешным, как того ожидали союзники.
https://ria.ru/20230622/vsu-1879851137.html
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в мире, киев, сша, украина, вооруженные силы украины, bild, пентагон, воздушно-космические силы россии
В мире, Киев, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Bild, Пентагон, Специальная военная операция на Украине, Воздушно-космические силы России
СМИ: российская армия готовит кошмарный сценарий для ВСУ

Bild: российские ВКС не оставляют шанса ВСУ реализовать успешное контрнаступление

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июня — РИА Новости. Российские ВКС не оставляют шанса украинским войскам реализовать успешное контрнаступление, пишет газета Bild.
"Если россияне атакуют нас вертолетами с расстояния восемь километров, нам нечем будет бороться с ними", — приводит издание слова одного из бойцов ВСУ.
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Киевская армия, указывается в статье, испытывает острую нехватку систем ПВО, у нее также нет собственной военной авиации. Кроме того, только 10-15 процентов украинских военных имеют доступ к западной боевой технике.
"Ужасный сценарий, к которому готовятся за закрытыми дверями в Киеве, выглядит так: если наступление не увенчается успехом <...> США могут вынудить Украину пойти на мирные переговоры с Россией", — говорится в материале.
Военнослужащие ВСУ также рассказали Bild, что российские атаки на их позиции происходили далеко за линией фронта, в основном с применением артиллерии, ракет или точечных авиаударов, что "значительно замедляет процесс продвижения".
В четверг телеканал CNN со ссылкой на представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона сообщил, что украинское контрнаступление получилось не таким успешным, как того ожидали союзники.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныBildПентагонВоздушно-космические силы России
 
 
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