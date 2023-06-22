https://ria.ru/20230622/vsu-1879851137.html
СМИ: Россия в ответ на контрнаступление подготовила ВСУ неприятный сюрприз
СМИ: Россия в ответ на контрнаступление подготовила ВСУ неприятный сюрприз - РИА Новости, 22.06.2023
СМИ: Россия в ответ на контрнаступление подготовила ВСУ неприятный сюрприз
Пока запасы оружия США и НАТО истощаются из-за помощи Украине, Россия наращивает военное производство, написал магистр в области обороны и стратегических... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T17:47
2023-06-22T17:47
2023-06-22T18:39
в мире
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
нато
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843937_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9034d8fb1dfabb153fff2f0e3a88cf5.jpg
МОСКВА, 22 июня — РИА Новости. Пока запасы оружия США и НАТО истощаются из-за помощи Украине, Россия наращивает военное производство, написал магистр в области обороны и стратегических исследований Брайан Махер в статье для портала Daily Reckoning."Киев почти полностью зависит от поставляемого Западом оружия, <...> победа Москвы становится практически неизбежной, что будет неприятным сюрпризом для ВСУ, надеющихся на успех", — отметил он.Кроме того, Россия контролирует большую часть бывших украинских территорий, и при нынешних темпах боевых действий у киевской армии нет никаких шансов вернуть их обратно, подчеркнул автор."Русские окопы слишком глубоки, слишком грозны", — указал Махер.Таким образом, победа Украины в этой битве попросту невозможна, резюмировал эксперт.
https://ria.ru/20230622/rossiya-1879824532.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843937_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d4acac1f5cf01a1ae6eb50d5ba9cfa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине
СМИ: Россия в ответ на контрнаступление подготовила ВСУ неприятный сюрприз
Daily Reckoning: пока запасы оружия НАТО для ВСУ иссякают, Россия наращивает производство