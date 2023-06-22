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СМИ: Россия в ответ на контрнаступление подготовила ВСУ неприятный сюрприз - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:47 22.06.2023 (обновлено: 18:39 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/vsu-1879851137.html
СМИ: Россия в ответ на контрнаступление подготовила ВСУ неприятный сюрприз
СМИ: Россия в ответ на контрнаступление подготовила ВСУ неприятный сюрприз - РИА Новости, 22.06.2023
СМИ: Россия в ответ на контрнаступление подготовила ВСУ неприятный сюрприз
Пока запасы оружия США и НАТО истощаются из-за помощи Украине, Россия наращивает военное производство, написал магистр в области обороны и стратегических... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T17:47
2023-06-22T18:39
в мире
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 июня — РИА Новости. Пока запасы оружия США и НАТО истощаются из-за помощи Украине, Россия наращивает военное производство, написал магистр в области обороны и стратегических исследований Брайан Махер в статье для портала Daily Reckoning.&quot;Киев почти полностью зависит от поставляемого Западом оружия, &lt;...&gt; победа Москвы становится практически неизбежной, что будет неприятным сюрпризом для ВСУ, надеющихся на успех&quot;, — отметил он.Кроме того, Россия контролирует большую часть бывших украинских территорий, и при нынешних темпах боевых действий у киевской армии нет никаких шансов вернуть их обратно, подчеркнул автор."Русские окопы слишком глубоки, слишком грозны", — указал Махер.Таким образом, победа Украины в этой битве попросту невозможна, резюмировал эксперт.
https://ria.ru/20230622/rossiya-1879824532.html
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в мире, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине
СМИ: Россия в ответ на контрнаступление подготовила ВСУ неприятный сюрприз

Daily Reckoning: пока запасы оружия НАТО для ВСУ иссякают, Россия наращивает производство

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости
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Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июня — РИА Новости. Пока запасы оружия США и НАТО истощаются из-за помощи Украине, Россия наращивает военное производство, написал магистр в области обороны и стратегических исследований Брайан Махер в статье для портала Daily Reckoning.
«

"Киев почти полностью зависит от поставляемого Западом оружия, <...> победа Москвы становится практически неизбежной, что будет неприятным сюрпризом для ВСУ, надеющихся на успех", — отметил он.

Кроме того, Россия контролирует большую часть бывших украинских территорий, и при нынешних темпах боевых действий у киевской армии нет никаких шансов вернуть их обратно, подчеркнул автор.
"Русские окопы слишком глубоки, слишком грозны", — указал Махер.
Таким образом, победа Украины в этой битве попросту невозможна, резюмировал эксперт.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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