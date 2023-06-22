https://ria.ru/20230622/vsu-1879851137.html

СМИ: Россия в ответ на контрнаступление подготовила ВСУ неприятный сюрприз

СМИ: Россия в ответ на контрнаступление подготовила ВСУ неприятный сюрприз - РИА Новости, 22.06.2023

СМИ: Россия в ответ на контрнаступление подготовила ВСУ неприятный сюрприз

Пока запасы оружия США и НАТО истощаются из-за помощи Украине, Россия наращивает военное производство, написал магистр в области обороны и стратегических... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T17:47

2023-06-22T17:47

2023-06-22T18:39

в мире

россия

украина

сша

вооруженные силы украины

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 июня — РИА Новости. Пока запасы оружия США и НАТО истощаются из-за помощи Украине, Россия наращивает военное производство, написал магистр в области обороны и стратегических исследований Брайан Махер в статье для портала Daily Reckoning."Киев почти полностью зависит от поставляемого Западом оружия, <...> победа Москвы становится практически неизбежной, что будет неприятным сюрпризом для ВСУ, надеющихся на успех", — отметил он.Кроме того, Россия контролирует большую часть бывших украинских территорий, и при нынешних темпах боевых действий у киевской армии нет никаких шансов вернуть их обратно, подчеркнул автор."Русские окопы слишком глубоки, слишком грозны", — указал Махер.Таким образом, победа Украины в этой битве попросту невозможна, резюмировал эксперт.

https://ria.ru/20230622/rossiya-1879824532.html

россия

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в мире, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, нато