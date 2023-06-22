https://ria.ru/20230622/vsu-1879763707.html

Шойгу доложил о снижении активности украинских войск

Шойгу доложил о снижении активности украинских войск - РИА Новости, 22.06.2023

Шойгу доложил о снижении активности украинских войск

Украинские войска снизили активность и занимаются перегруппировкой, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании президента с членами Совета безопасности... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T11:57

2023-06-22T11:57

2023-06-22T12:51

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879765953_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cbf2f83308d884ab0c1b2203d2e6a70a.jpg

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украинские войска снизили активность и занимаются перегруппировкой, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании президента с членами Совета безопасности России.Глава государства попросил Шойгу доложить о ситуации в зоне спецоперации."После проведения 16 дней активных боевых действий, понеся существенные потери, в настоящий момент [противник] занимается перегруппировкой и перекомплектованием, собирает части батальонов", — сказал министр.Тем не менее, отметил он, у ВСУ еще остаются силы для дальнейшего наступления, несмотря на большие потери как в технике, так и в личном составе.Секретарь Совбеза Николай Патрушев, в свою очередь, привел данные по потерям украинской армии с 4 по 21 июня: более 13 тысяч военнослужащих, 246 танков, в том числе 13 западных, 595 бронемашин, в том числе 152 БМП, 279 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 РСЗО, два зенитных ракетных комплекса, десять истребителей, четыре вертолета, 264 беспилотника, 424 автомобиля.Президент спросил, подтверждает ли министр обороны эти цифры. Шойгу ответил утвердительно."Тем более что в основном эти данные — это данные, взятые по перехватам, доклады командиров украинских частей", — уточнил он.Путин поинтересовался также, как Минобороны оценивается угрозы в связи с планируемыми на Западе дополнительными поставками военной техники на Украину. По мнению Шойгу, сейчас уже понятно, что и та техника, что Киев уже получил, и будущие поставки существенно на ход спецоперации не повлияют. Он отметил, что в этом году западные страны намерены передать ВСУ 250 танков, в том числе порядка 120 немецких Leopard, 31 американский Abrams и "остатки, которые они насобирали по всему миру", — 95 Т-72.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.Как отмечал Владимир Путин, украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении и несут большие потери.

https://ria.ru/20230621/vsu-1879671058.html

https://ria.ru/20230621/kontrnastuplenie-1879550015.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, вооруженные силы украины