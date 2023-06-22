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Шойгу доложил о снижении активности украинских войск - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:57 22.06.2023 (обновлено: 12:51 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/vsu-1879763707.html
Шойгу доложил о снижении активности украинских войск
Шойгу доложил о снижении активности украинских войск - РИА Новости, 22.06.2023
Шойгу доложил о снижении активности украинских войск
Украинские войска снизили активность и занимаются перегруппировкой, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании президента с членами Совета безопасности... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T11:57
2023-06-22T12:51
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украинские войска снизили активность и занимаются перегруппировкой, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании президента с членами Совета безопасности России.Глава государства попросил Шойгу доложить о ситуации в зоне спецоперации."После проведения 16 дней активных боевых действий, понеся существенные потери, в настоящий момент [противник] занимается перегруппировкой и перекомплектованием, собирает части батальонов", — сказал министр.Тем не менее, отметил он, у ВСУ еще остаются силы для дальнейшего наступления, несмотря на большие потери как в технике, так и в личном составе.Секретарь Совбеза Николай Патрушев, в свою очередь, привел данные по потерям украинской армии с 4 по 21 июня: более 13 тысяч военнослужащих, 246 танков, в том числе 13 западных, 595 бронемашин, в том числе 152 БМП, 279 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 РСЗО, два зенитных ракетных комплекса, десять истребителей, четыре вертолета, 264 беспилотника, 424 автомобиля.Президент спросил, подтверждает ли министр обороны эти цифры. Шойгу ответил утвердительно."Тем более что в основном эти данные — это данные, взятые по перехватам, доклады командиров украинских частей", — уточнил он.Путин поинтересовался также, как Минобороны оценивается угрозы в связи с планируемыми на Западе дополнительными поставками военной техники на Украину. По мнению Шойгу, сейчас уже понятно, что и та техника, что Киев уже получил, и будущие поставки существенно на ход спецоперации не повлияют. Он отметил, что в этом году западные страны намерены передать ВСУ 250 танков, в том числе порядка 120 немецких Leopard, 31 американский Abrams и "остатки, которые они насобирали по всему миру", — 95 Т-72.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.Как отмечал Владимир Путин, украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении и несут большие потери.
https://ria.ru/20230621/vsu-1879671058.html
https://ria.ru/20230621/kontrnastuplenie-1879550015.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
Шойгу доложил о снижении активности украинских войск

Глава Минобороны Шойгу: ВСУ понесли большие потери, но еще имеют силы для наступления

© AFP 2023 / GENYA SAVILOVУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украинские войска снизили активность и занимаются перегруппировкой, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании президента с членами Совета безопасности России.
Глава государства попросил Шойгу доложить о ситуации в зоне спецоперации.
"После проведения 16 дней активных боевых действий, понеся существенные потери, в настоящий момент [противник] занимается перегруппировкой и перекомплектованием, собирает части батальонов", — сказал министр.
Тем не менее, отметил он, у ВСУ еще остаются силы для дальнейшего наступления, несмотря на большие потери как в технике, так и в личном составе.
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Секретарь Совбеза Николай Патрушев, в свою очередь, привел данные по потерям украинской армии с 4 по 21 июня: более 13 тысяч военнослужащих, 246 танков, в том числе 13 западных, 595 бронемашин, в том числе 152 БМП, 279 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 РСЗО, два зенитных ракетных комплекса, десять истребителей, четыре вертолета, 264 беспилотника, 424 автомобиля.
Президент спросил, подтверждает ли министр обороны эти цифры. Шойгу ответил утвердительно.
"Тем более что в основном эти данные — это данные, взятые по перехватам, доклады командиров украинских частей", — уточнил он.
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Путин поинтересовался также, как Минобороны оценивается угрозы в связи с планируемыми на Западе дополнительными поставками военной техники на Украину.
По мнению Шойгу, сейчас уже понятно, что и та техника, что Киев уже получил, и будущие поставки существенно на ход спецоперации не повлияют. Он отметил, что в этом году западные страны намерены передать ВСУ 250 танков, в том числе порядка 120 немецких Leopard, 31 американский Abrams и "остатки, которые они насобирали по всему миру", — 95 Т-72.
Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.
Как отмечал Владимир Путин, украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении и несут большие потери.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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