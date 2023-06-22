https://ria.ru/20230622/vstrechi-1879885789.html

Боррель провел встречи с лидерами Сербии и самопровозглашенного Косово

Боррель провел встречи с лидерами Сербии и самопровозглашенного Косово - РИА Новости, 22.06.2023

Боррель провел встречи с лидерами Сербии и самопровозглашенного Косово

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель провел в четверг в Брюсселе раздельные переговоры с лидерами Сербии и самопровозглашенного Косово Александром Вучичем и... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T21:46

2023-06-22T21:46

2023-06-22T21:46

в мире

косово

сербия

приштина

жозеп боррель

альбин курти

евросоюз

александр вучич

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БРЮССЕЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель провел в четверг в Брюсселе раздельные переговоры с лидерами Сербии и самопровозглашенного Косово Александром Вучичем и Альбином Курти по деэскалации, призвал Приштину как можно скорее провести досрочные муниципальные выборы в проблемных районах с безусловным участием косовских сербов. "В ходе встречи с премьером Курти, а затем с президентом Вучичем, которые прошли раздельно, мы попытались найти решение или хотя бы путь к нему. Мы представили сторонам наши ожидания. От Косово мы ожидаем немедленное прекращение операций в муниципалитетах на севере… Главам проблемных регионов предложено продолжить исполнять свои обязанности за пределами муниципальных зданий … Сербия должна обеспечить освобождение протестующими муниципалитетов параллельно с уходом косовской полиции", - сказал он по итогам переговоров. Также, по его словам, "необходимо как можно скорее провести досрочные выборы" на севере Косово "при безусловном участии косовских сербов". Ранее Боррель призвал сербского и косовоалбанского лидеров провести новый раунд переговоров 22 июня в Брюсселе. Курти ответил, что рассмотрит это предложение. Вучич тогда отказался разговаривать с Курти, пока власти в Приштине не освободят всех задержанных сербов, не отзовут албанских глав муниципалитетов и спецназ полиции с севера края. Водители грузовиков с сербскими номерами и грузами из центральной Сербии держат блокаду трасс Рашка - Косовска-Митровица и Ниш-Приштина перед КПП на въезде в Косово и Метохию после решения косовоалбанских властей о запрете на ввоз сербских товаров, мирные акции протеста проходят перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич из-за задержания семи соотечественников. Власти в Приштине 14 июня ввели запрет на въезд всего грузового транспорта и поставку товаров из центральной Сербии. Вучич заявил перед тем, что они хотят оставить сербов без продуктов и лекарств на севере Косово. Усилен контроль и досмотр всех автомобилей с сербскими регистрационными знаками.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

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в мире, косово, сербия, приштина, жозеп боррель, альбин курти, евросоюз, александр вучич