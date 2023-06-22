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Макрон обсудил с премьером Госсовета КНР конфликт на Украине
Макрон обсудил с премьером Госсовета КНР конфликт на Украине - РИА Новости, 22.06.2023
Макрон обсудил с премьером Госсовета КНР конфликт на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе двусторонних переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Цяном обсудил конфликт на Украине и ситуацию на Тайване,... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T23:33
2023-06-22T23:33
2023-06-22T23:33
франция
китай
украина
эммануэль макрон
ли цян
в мире
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ПАРИЖ, 22 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе двусторонних переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Цяном обсудил конфликт на Украине и ситуацию на Тайване, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. Стороны провели встречу на полях саммита по новому финансовому пакту между странами Севера и Юга в Париже. "Переговоры коснулись ситуации на Украине, а также отношений между двумя берегами Тайваньского пролива", - передает агентство. Макрон также напомнил КНР о ее "особой ответственности" в плане борьбы с изменениями климата, отметив необходимость совместной работы с Пекином в вопросах сохранения биоразнообразия и продовольственной безопасности. Макрон также напомнил об "ожиданиях Франции в плане доступа на китайский рынок", сообщили в офисе президента. Премьер Госсовета КНР Ли Цян в воскресенье отправился в свое первое после избрания на пост главы правительства зарубежное турне, с 18 по 23 июня он посетит с официальными визитами Германию и Францию. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что выбор Германии и Франции в качестве стран для первого зарубежного визита Ли Цяна после вступления в должность главы кабмина в полной мере демонстрирует, насколько большое значение Пекин придает отношениям с Берлином и Парижем.
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франция, китай, украина, эммануэль макрон, ли цян, в мире
Франция, Китай, Украина, Эммануэль Макрон, Ли Цян, В мире
Макрон обсудил с премьером Госсовета КНР конфликт на Украине
FP: Макрон обсудил с премьером Госсовета КНР Ли Цяном ситуации на Украине и Тайване