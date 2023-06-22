Рейтинг@Mail.ru
Макрон обсудил с премьером Госсовета КНР конфликт на Украине - РИА Новости, 22.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:33 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/vstrecha-1879894074.html
Макрон обсудил с премьером Госсовета КНР конфликт на Украине
Макрон обсудил с премьером Госсовета КНР конфликт на Украине - РИА Новости, 22.06.2023
Макрон обсудил с премьером Госсовета КНР конфликт на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе двусторонних переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Цяном обсудил конфликт на Украине и ситуацию на Тайване,... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T23:33
2023-06-22T23:33
франция
китай
украина
эммануэль макрон
ли цян
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865229870_0:53:3212:1860_1920x0_80_0_0_e690ae410d85d49669dab52d307e9e3a.jpg
ПАРИЖ, 22 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе двусторонних переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Цяном обсудил конфликт на Украине и ситуацию на Тайване, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. Стороны провели встречу на полях саммита по новому финансовому пакту между странами Севера и Юга в Париже. "Переговоры коснулись ситуации на Украине, а также отношений между двумя берегами Тайваньского пролива", - передает агентство. Макрон также напомнил КНР о ее "особой ответственности" в плане борьбы с изменениями климата, отметив необходимость совместной работы с Пекином в вопросах сохранения биоразнообразия и продовольственной безопасности. Макрон также напомнил об "ожиданиях Франции в плане доступа на китайский рынок", сообщили в офисе президента. Премьер Госсовета КНР Ли Цян в воскресенье отправился в свое первое после избрания на пост главы правительства зарубежное турне, с 18 по 23 июня он посетит с официальными визитами Германию и Францию. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что выбор Германии и Франции в качестве стран для первого зарубежного визита Ли Цяна после вступления в должность главы кабмина в полной мере демонстрирует, насколько большое значение Пекин придает отношениям с Берлином и Парижем.
https://ria.ru/20230619/ukraina-1879012956.html
франция
китай
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865229870_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_198211e0359f74384573d787dc7b9d0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, китай, украина, эммануэль макрон, ли цян, в мире
Франция, Китай, Украина, Эммануэль Макрон, Ли Цян, В мире
Макрон обсудил с премьером Госсовета КНР конфликт на Украине

FP: Макрон обсудил с премьером Госсовета КНР Ли Цяном ситуации на Украине и Тайване

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 22 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе двусторонних переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Цяном обсудил конфликт на Украине и ситуацию на Тайване, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
Стороны провели встречу на полях саммита по новому финансовому пакту между странами Севера и Юга в Париже.
"Переговоры коснулись ситуации на Украине, а также отношений между двумя берегами Тайваньского пролива", - передает агентство.
Макрон также напомнил КНР о ее "особой ответственности" в плане борьбы с изменениями климата, отметив необходимость совместной работы с Пекином в вопросах сохранения биоразнообразия и продовольственной безопасности.
Макрон также напомнил об "ожиданиях Франции в плане доступа на китайский рынок", сообщили в офисе президента.
Премьер Госсовета КНР Ли Цян в воскресенье отправился в свое первое после избрания на пост главы правительства зарубежное турне, с 18 по 23 июня он посетит с официальными визитами Германию и Францию. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что выбор Германии и Франции в качестве стран для первого зарубежного визита Ли Цяна после вступления в должность главы кабмина в полной мере демонстрирует, насколько большое значение Пекин придает отношениям с Берлином и Парижем.
Люди в одном из районов Парижа - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
"Денег не осталось": Европа судорожно ищет варианты
19 июня, 08:00
 
ФранцияКитайУкраинаЭммануэль МакронЛи ЦянВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала