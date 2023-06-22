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Замглавы МИД России встретился с председателем РГОС ООН
Замглавы МИД России встретился с председателем РГОС ООН - РИА Новости, 22.06.2023
Замглавы МИД России встретился с председателем РГОС ООН
Замглавы МИД России Сергей Вершинин и председатель Рабочей группы открытого состава (РГОС) ООН по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T19:32
2023-06-22T19:32
2023-06-22T19:32
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Вершинин и председатель Рабочей группы открытого состава (РГОС) ООН по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ Бурхан Гафур в ходе встречи в четверг обсудили перспективы выработки режима регулирования поведения государств в информпространстве, заявили в четверг в МИД России. "Обсуждены перспективы выработки универсального международно-правового режима регулирования поведения государств в информпространстве на основе представленной группой стран концепции конвенции ООН об обеспечении МИБ. Подчеркнута необходимость сохранения РГОС в качестве единой переговорной площадки по данной теме", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что в ходе встречи также состоялся обмен мнениями о ходе и перспективах деятельности РГОС. "Подтверждено взаимное намерение укреплять позиции Группы как центрального механизма решения вопросов международной информационной безопасности (МИБ) под эгидой ООН, содействовать выполнению ее мандата", - отметили в МИД. В ведомстве подчеркнули, что стороны отметили важность формирования практических механизмов сотрудничества и укрепления доверия между государствами в контексте согласования параметров предложенного Россией глобального межправительственного реестра контактных пунктов для обмена информацией о компьютерных атаках и инцидентах.
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сергей вершинин, оон, россия, в мире
Сергей Вершинин, ООН, Россия, В мире
Замглавы МИД России встретился с председателем РГОС ООН
МИД России: замглавы министерства Вершинин встретился с председателем РГОС ООН Гафуром
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Замглавы МИД России Сергей Вершинин и председатель Рабочей группы открытого состава (РГОС) ООН по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ Бурхан Гафур в ходе встречи в четверг обсудили перспективы выработки режима регулирования поведения государств в информпространстве, заявили в четверг в МИД России
.
"Обсуждены перспективы выработки универсального международно-правового режима регулирования поведения государств в информпространстве на основе представленной группой стран концепции конвенции ООН об обеспечении МИБ. Подчеркнута необходимость сохранения РГОС в качестве единой переговорной площадки по данной теме", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что в ходе встречи также состоялся обмен мнениями о ходе и перспективах деятельности РГОС.
"Подтверждено взаимное намерение укреплять позиции Группы как центрального механизма решения вопросов международной информационной безопасности (МИБ) под эгидой ООН, содействовать выполнению ее мандата", - отметили в МИД.
В ведомстве подчеркнули, что стороны отметили важность формирования практических механизмов сотрудничества и укрепления доверия между государствами в контексте согласования параметров предложенного Россией глобального межправительственного реестра контактных пунктов для обмена информацией о компьютерных атаках и инцидентах.
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