Рейтинг@Mail.ru
Скорбная дата: день начала Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/voyna-1879861629.html
Скорбная дата: день начала Великой Отечественной войны
Скорбная дата: день начала Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.06.2023
Скорбная дата: день начала Великой Отечественной войны
День памяти и скорби отмечается в России ежегодно 22 июня.
2023-06-22T18:24
2023-06-22T18:24
видео
россия
общество
великая отечественная война (1941-1945)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879858613_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f89e6fe1f06eb7aa4df1a4f35eb00dd1.jpg
В этот день 78 лет назад началась Великая Отечественная война. Она продлилась 1418 дней и унесла более 27 миллионов жизней.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Скорбная дата: день начала Великой Отечественной войны
День памяти и скорби отмечается в России ежегодно 22 июня. В этот день 78 лет назад началась Великая Отечественная война. Она продлилась 1418 дней и унесла более 27 миллионов жизней.
2023-06-22T18:24
true
PT1M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879858613_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_7c473f57f148acc2827abb168892e287.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
видео, россия, общество, великая отечественная война (1941-1945), видео
Видео, Россия, Общество, Великая Отечественная война (1941-1945)
Скорбная дата: день начала Великой Отечественной войны
День памяти и скорби отмечается в России ежегодно 22 июня.
2023-06-22T18:24
true
PT1M26S

Скорбная дата: день начала Великой Отечественной войны

Читать ria.ru в
День памяти и скорби отмечается в России ежегодно 22 июня.

В этот день 78 лет назад началась Великая Отечественная война. Она продлилась 1418 дней и унесла более 27 миллионов жизней.

 
ВидеоРоссияОбществоВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала