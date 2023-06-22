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Скорбная дата: день начала Великой Отечественной войны

Скорбная дата: день начала Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.06.2023

Скорбная дата: день начала Великой Отечественной войны

День памяти и скорби отмечается в России ежегодно 22 июня.

2023-06-22T18:24

2023-06-22T18:24

2023-06-22T18:24

видео

россия

общество

великая отечественная война (1941-1945)

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В этот день 78 лет назад началась Великая Отечественная война. Она продлилась 1418 дней и унесла более 27 миллионов жизней.

россия

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2023

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Скорбная дата: день начала Великой Отечественной войны День памяти и скорби отмечается в России ежегодно 22 июня. В этот день 78 лет назад началась Великая Отечественная война. Она продлилась 1418 дней и унесла более 27 миллионов жизней. 2023-06-22T18:24 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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