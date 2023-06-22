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Скорбная дата: день начала Великой Отечественной войны
Скорбная дата: день начала Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.06.2023
Скорбная дата: день начала Великой Отечественной войны
День памяти и скорби отмечается в России ежегодно 22 июня.
2023-06-22T18:24
2023-06-22T18:24
2023-06-22T18:24
видео
россия
общество
великая отечественная война (1941-1945)
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В этот день 78 лет назад началась Великая Отечественная война. Она продлилась 1418 дней и унесла более 27 миллионов жизней.
россия
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2023
РИА Новости
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5
4.7
96
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Скорбная дата: день начала Великой Отечественной войны
День памяти и скорби отмечается в России ежегодно 22 июня. В этот день 78 лет назад началась Великая Отечественная война. Она продлилась 1418 дней и унесла более 27 миллионов жизней.
2023-06-22T18:24
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, россия, общество, великая отечественная война (1941-1945), видео
Видео, Россия, Общество, Великая Отечественная война (1941-1945)
Скорбная дата: день начала Великой Отечественной войны
День памяти и скорби отмечается в России ежегодно 22 июня.
2023-06-22T18:24
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PT1M26S
Скорбная дата: день начала Великой Отечественной войны
День памяти и скорби отмечается в России ежегодно 22 июня.