https://ria.ru/20230622/voda-1879764430.html

Попова сообщила результаты исследования воды в Крыму после разрушения ГЭС

Попова сообщила результаты исследования воды в Крыму после разрушения ГЭС - РИА Новости, 22.06.2023

Попова сообщила результаты исследования воды в Крыму после разрушения ГЭС

Никаких рисков по результатам исследовании проб воды после разрушения Каховской ГЭС на побережье Крыма и в Днепре не выявлено, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T12:01

2023-06-22T12:01

2023-06-22T12:01

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

херсонская область

республика крым

разрушение каховской гэс

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

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СОЧИ, 22 июн - РИА Новости. Никаких рисков по результатам исследовании проб воды после разрушения Каховской ГЭС на побережье Крыма и в Днепре не выявлено, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Мы плотно контролируем воду в Днепре, в Северо-Крымском канале и морскую воду на западном и южном побережье Крыма. На сегодняшний день никаких рисков при исследовании проб воды из этих водоемов нет", - сказала Попова журналистам. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

херсонская область

республика крым

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, херсонская область , республика крым, разрушение каховской гэс, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова