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Попова сообщила результаты исследования воды в Крыму после разрушения ГЭС - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:01 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/voda-1879764430.html
Попова сообщила результаты исследования воды в Крыму после разрушения ГЭС
Попова сообщила результаты исследования воды в Крыму после разрушения ГЭС - РИА Новости, 22.06.2023
Попова сообщила результаты исследования воды в Крыму после разрушения ГЭС
Никаких рисков по результатам исследовании проб воды после разрушения Каховской ГЭС на побережье Крыма и в Днепре не выявлено, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:01
2023-06-22T12:01
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
херсонская область
республика крым
разрушение каховской гэс
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
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СОЧИ, 22 июн - РИА Новости. Никаких рисков по результатам исследовании проб воды после разрушения Каховской ГЭС на побережье Крыма и в Днепре не выявлено, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Мы плотно контролируем воду в Днепре, в Северо-Крымском канале и морскую воду на западном и южном побережье Крыма. На сегодняшний день никаких рисков при исследовании проб воды из этих водоемов нет", - сказала Попова журналистам. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
херсонская область
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здоровье - общество, херсонская область , республика крым, разрушение каховской гэс, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Херсонская область , Республика Крым, Разрушение Каховской ГЭС, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Анна Попова
Попова сообщила результаты исследования воды в Крыму после разрушения ГЭС

Попова: риски по итогам исследования воды в Крыму после ЧП с Каховской ГЭС отсутствуют

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЗатопленное село Корсунка в Херсонской области
Затопленное село Корсунка в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Затопленное село Корсунка в Херсонской области. Архивное фото
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СОЧИ, 22 июн - РИА Новости. Никаких рисков по результатам исследовании проб воды после разрушения Каховской ГЭС на побережье Крыма и в Днепре не выявлено, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«
"Мы плотно контролируем воду в Днепре, в Северо-Крымском канале и морскую воду на западном и южном побережье Крыма. На сегодняшний день никаких рисков при исследовании проб воды из этих водоемов нет", - сказала Попова журналистам.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоХерсонская областьРеспублика КрымРазрушение Каховской ГЭСФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна Попова
 
 
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