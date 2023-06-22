https://ria.ru/20230622/vena-1879777482.html

СМИ: Вена сохранила статус самого удобного для жизни города

СМИ: Вена сохранила статус самого удобного для жизни города - РИА Новости, 22.06.2023

СМИ: Вена сохранила статус самого удобного для жизни города

Столица Австрии Вена вновь была названа самым удобным городом для жизни, Москва занимает 96 место, следует из рейтинга журнала Economist и аналитического... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T12:39

2023-06-22T12:39

2023-06-22T12:39

в мире

вена

москва

австрия

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Столица Австрии Вена вновь была названа самым удобным городом для жизни, Москва занимает 96 место, следует из рейтинга журнала Economist и аналитического подразделения Economist Group. Отмечается, что Вена занимает первую строчку на протяжении уже нескольких лет. В этом году в десятку самых удобных для жизни городов также вошли Копенгаген, Мельбурн, Сидней, Ванкувер, Цюрих, Калгари, Женева, Торонто, Осака и Окленд. Позиция Москвы за год не изменилась. Киев был помещен в рейтинге на 165 место из 173 из-за "нестабильности и повреждений инфраструктуры". В нижней части рейтинга 10 последних мест занимают Дамаск, Триполи, Алжир, Лагос, Карачи, Порт-Морсби, Дакка, Хараре, Киев и Дуала. Больше всего позиций по сравнению с прошлым годом набрали новозеландские Веллингтон и Окленд, австралийский Перт и румынский Бухарест. Среди тех, кто потерял больше всего строчек указаны Эдинбург, Стокгольм, Лос-Анджелес и Сан-Диего. Исследователи указывают, что рейтинг основан на оценке лучших и худших условий для жизни в различных городах мира. По их словам, проводится оценка более 30 факторов, в том числе в категориях стабильности, здравоохранения, культуры, окружающей среды, образования и инфраструктуры.

https://ria.ru/20230410/milliardery-1864130288.html

https://ria.ru/20230608/nyu-york-1876949958.html

вена

москва

австрия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, вена, москва, австрия