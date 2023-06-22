https://ria.ru/20230622/ukraina-1879864283.html

Минобороны показало, как "Ланцет" уничтожил украинский танк

Минобороны показало, как "Ланцет" уничтожил украинский танк - РИА Новости, 22.06.2023

Минобороны показало, как "Ланцет" уничтожил украинский танк

Минобороны показало видео поражения украинского танка Т-64БМ "Булат" барражирующим боеприпасом "Ланцет". РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T18:48

2023-06-22T18:48

2023-06-22T19:55

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Минобороны показало видео поражения украинского танка Т-64БМ "Булат" барражирующим боеприпасом "Ланцет".На кадрах можно увидеть боевую машину противника на позиции у края лесополосы. Вскоре к танку подлетел российский дрон-камикадзе и нанес удар, который пришелся в борт и привел к возгоранию бронетехники.Спустя некоторое время танк взорвался после детонации снарядов в боекомплекте. Заметно, как от боевой машины отлетали горящие куски конструкции.Уничтоженный танк под прикрытием лесополосы вел огонь по российским позициям. Момент поражения техники удалось снять оптико-локационной станцией разведывательного дрона "Ланцет".

https://ria.ru/20230619/leopard-1879173218.html

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Дрон-камикадзе уничтожил украинский танк "Булат". Видео Минобороны РФ Минобороны РФ опубликовало видео, как российский барражирующий боеприпас "Ланцет" поразил на южнодонецком направлении украинский танк "Булат": в результате атаки дрона-камикадзе у машины сдетонировал боекомплект, и она разлетелась на куски 2023-06-22T18:48 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, технологии, россия, украина, вооруженные силы украины