https://ria.ru/20230622/ukraina-1879864283.html
Минобороны показало, как "Ланцет" уничтожил украинский танк
Минобороны показало, как "Ланцет" уничтожил украинский танк - РИА Новости, 22.06.2023
Минобороны показало, как "Ланцет" уничтожил украинский танк
Минобороны показало видео поражения украинского танка Т-64БМ "Булат" барражирующим боеприпасом "Ланцет". РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T18:48
2023-06-22T18:48
2023-06-22T19:55
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Минобороны показало видео поражения украинского танка Т-64БМ "Булат" барражирующим боеприпасом "Ланцет".На кадрах можно увидеть боевую машину противника на позиции у края лесополосы. Вскоре к танку подлетел российский дрон-камикадзе и нанес удар, который пришелся в борт и привел к возгоранию бронетехники.Спустя некоторое время танк взорвался после детонации снарядов в боекомплекте. Заметно, как от боевой машины отлетали горящие куски конструкции.Уничтоженный танк под прикрытием лесополосы вел огонь по российским позициям. Момент поражения техники удалось снять оптико-локационной станцией разведывательного дрона "Ланцет".
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Дрон-камикадзе уничтожил украинский танк "Булат". Видео Минобороны РФ
Минобороны РФ опубликовало видео, как российский барражирующий боеприпас "Ланцет" поразил на южнодонецком направлении украинский танк "Булат": в результате атаки дрона-камикадзе у машины сдетонировал боекомплект, и она разлетелась на куски
2023-06-22T18:48
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PT0M57S
РИА Новости
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безопасность, технологии, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало, как "Ланцет" уничтожил украинский танк
Минобороны показало видео, на котором украинский Т-64 разлетается на куски от "Ланцета"