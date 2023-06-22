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Эксперт предрек Украине афганский сценарий - РИА Новости, 22.06.2023
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17:01 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/ukraina-1879839003.html
Эксперт предрек Украине афганский сценарий
Эксперт предрек Украине афганский сценарий - РИА Новости, 22.06.2023
Эксперт предрек Украине афганский сценарий
Украина может повторить афганский сценарий, в котором страну просто бросят западные спонсоры, образуется либо нацистское государство, либо хаос и криминал,... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T17:01
2023-06-22T17:01
в мире
украина
россия
афганистан
владимир путин
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Украина может повторить афганский сценарий, в котором страну просто бросят западные спонсоры, образуется либо нацистское государство, либо хаос и криминал, рассказал эксперт Центра прикладных исследований и программ Петр Скоробогатый. "Одним из сценариев развития ситуации на Украине вполне возможен афганский сценарий, в котором Украина будет просто брошена западными спонсорами. Частично с вооружением возможно. Возможно, из этого появится какой-то крепкий проект. Возможно, на этом месте будет просто хаос, дезорганизация, криминал и так далее. Если этот крепкий проект будет на этих землях создан, то конечно, это будет не исламский Афганистан. Это будет нацистская Украина", - сообщил Скоробогатый в четверг в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований "СВО: выученные уроки истории". По словам эксперта, вариант окрепшей Украины без Запада – "это единственный проект, на котором сегодня украинские элиты могут строить какою-то общность на тех границах, которые у них к тому моменту останутся". "Я думаю, это большая проблема не только для представителей России, но и для Европы", - добавил он. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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украина
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в мире, украина, россия, афганистан, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Афганистан, Владимир Путин
Эксперт предрек Украине афганский сценарий

Эксперт: на Украине возможен афганский сценарий, по которому ее бросят западные спонсоры

© AP Photo / LibkosУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Украина может повторить афганский сценарий, в котором страну просто бросят западные спонсоры, образуется либо нацистское государство, либо хаос и криминал, рассказал эксперт Центра прикладных исследований и программ Петр Скоробогатый.
"Одним из сценариев развития ситуации на Украине вполне возможен афганский сценарий, в котором Украина будет просто брошена западными спонсорами. Частично с вооружением возможно. Возможно, из этого появится какой-то крепкий проект. Возможно, на этом месте будет просто хаос, дезорганизация, криминал и так далее. Если этот крепкий проект будет на этих землях создан, то конечно, это будет не исламский Афганистан. Это будет нацистская Украина", - сообщил Скоробогатый в четверг в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований "СВО: выученные уроки истории".
По словам эксперта, вариант окрепшей Украины без Запада – "это единственный проект, на котором сегодня украинские элиты могут строить какою-то общность на тех границах, которые у них к тому моменту останутся". "Я думаю, это большая проблема не только для представителей России, но и для Европы", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Украинские военные на линии фронта - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Запад исполнил главную украинскую мечту — и попался в западню Путина
20 июня, 10:30
 
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