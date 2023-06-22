https://ria.ru/20230622/ukraina-1879839003.html

Эксперт предрек Украине афганский сценарий

Эксперт предрек Украине афганский сценарий - РИА Новости, 22.06.2023

Эксперт предрек Украине афганский сценарий

Украина может повторить афганский сценарий, в котором страну просто бросят западные спонсоры, образуется либо нацистское государство, либо хаос и криминал,... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T17:01

2023-06-22T17:01

2023-06-22T17:01

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украина

россия

афганистан

владимир путин

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Украина может повторить афганский сценарий, в котором страну просто бросят западные спонсоры, образуется либо нацистское государство, либо хаос и криминал, рассказал эксперт Центра прикладных исследований и программ Петр Скоробогатый. "Одним из сценариев развития ситуации на Украине вполне возможен афганский сценарий, в котором Украина будет просто брошена западными спонсорами. Частично с вооружением возможно. Возможно, из этого появится какой-то крепкий проект. Возможно, на этом месте будет просто хаос, дезорганизация, криминал и так далее. Если этот крепкий проект будет на этих землях создан, то конечно, это будет не исламский Афганистан. Это будет нацистская Украина", - сообщил Скоробогатый в четверг в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований "СВО: выученные уроки истории". По словам эксперта, вариант окрепшей Украины без Запада – "это единственный проект, на котором сегодня украинские элиты могут строить какою-то общность на тех границах, которые у них к тому моменту останутся". "Я думаю, это большая проблема не только для представителей России, но и для Европы", - добавил он. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230620/zapad-1879286752.html

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афганистан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, россия, афганистан, владимир путин