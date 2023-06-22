https://ria.ru/20230622/ukraina-1879801947.html

В МИД призвали США не совершать ошибок с опасными последствиями

В МИД призвали США не совершать ошибок с опасными последствиями - РИА Новости, 22.06.2023

В МИД призвали США не совершать ошибок с опасными последствиями

Россия призывает Вашингтон не делать ошибок и не размещать войска НАТО на Украине: это может иметь опасные последствия, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T14:28

2023-06-22T14:28

2023-06-22T14:48

специальная военная операция на украине

в мире

сша

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия призывает Вашингтон не делать ошибок и не размещать войска НАТО на Украине: это может иметь опасные последствия, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире RT International в четверг."Если они это сделают, это будет огромной исторической ошибкой… Поэтому мы настоятельно предостерегаем США, которые контролируют НАТО. Вне зависимости от того, кто говорит от имени этих стран - бывший или нынешние чиновники - все решается в Вашингтоне. Так что мы решительно предостерегаем Вашингтон от дальнейших неудач, от дальнейших ошибок, которые могут иметь опасные последствия. Никаких войск НАТО на Украине", - сказал дипломат.Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке смогут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит реальных гарантий.

https://ria.ru/20230617/nato-1878765679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, украина, нато