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В МИД призвали США не совершать ошибок с опасными последствиями - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:28 22.06.2023 (обновлено: 14:48 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/ukraina-1879801947.html
В МИД призвали США не совершать ошибок с опасными последствиями
В МИД призвали США не совершать ошибок с опасными последствиями - РИА Новости, 22.06.2023
В МИД призвали США не совершать ошибок с опасными последствиями
Россия призывает Вашингтон не делать ошибок и не размещать войска НАТО на Украине: это может иметь опасные последствия, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T14:28
2023-06-22T14:48
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
нато
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия призывает Вашингтон не делать ошибок и не размещать войска НАТО на Украине: это может иметь опасные последствия, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире RT International в четверг."Если они это сделают, это будет огромной исторической ошибкой… Поэтому мы настоятельно предостерегаем США, которые контролируют НАТО. Вне зависимости от того, кто говорит от имени этих стран - бывший или нынешние чиновники - все решается в Вашингтоне. Так что мы решительно предостерегаем Вашингтон от дальнейших неудач, от дальнейших ошибок, которые могут иметь опасные последствия. Никаких войск НАТО на Украине", - сказал дипломат.Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке смогут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит реальных гарантий.
https://ria.ru/20230617/nato-1878765679.html
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в мире, сша, россия, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, НАТО
В МИД призвали США не совершать ошибок с опасными последствиями

Рябков: Россия призвала США не совершать ошибку, отказаться от ввода войск НАТО на Украину

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия призывает Вашингтон не делать ошибок и не размещать войска НАТО на Украине: это может иметь опасные последствия, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире RT International в четверг.
"Если они это сделают, это будет огромной исторической ошибкой… Поэтому мы настоятельно предостерегаем США, которые контролируют НАТО. Вне зависимости от того, кто говорит от имени этих стран - бывший или нынешние чиновники - все решается в Вашингтоне. Так что мы решительно предостерегаем Вашингтон от дальнейших неудач, от дальнейших ошибок, которые могут иметь опасные последствия. Никаких войск НАТО на Украине", - сказал дипломат.
Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке смогут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит реальных гарантий.
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