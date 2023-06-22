https://ria.ru/20230622/ukraina-1879788674.html

Президент Бразилии призвал разрешить конфликт на Украине мирным договором

Президент Бразилии призвал разрешить конфликт на Украине мирным договором - РИА Новости, 22.06.2023

Президент Бразилии призвал разрешить конфликт на Украине мирным договором

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал разрешить конфликт на Украине путем заключения мирных договоренностей с учетом интересов обеих сторон. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T13:35

2023-06-22T13:35

2023-06-22T13:37

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РИМ, 22 июн – РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал разрешить конфликт на Украине путем заключения мирных договоренностей с учетом интересов обеих сторон. "Мирный договор - это не капитуляция. Мирный договор - это то, что позволяет всем вовлеченным сторонам что-то получить, что-то выиграть", - сказал бразильский лидер в четверг на пресс-конференции в Риме по итогам своего визита в Италию и Ватикан. "Первое, что нужно сделать, это убедить стороны прекратить войну. Когда война остановится, необходимо сесть за стол переговоров. Стороны должны сказать, чего они хотят, от чего не могут отказаться и прийти к общей точке зрения. И это потребует времени", - заявил Лула да Силва. "Те, кто знает, что нужно для достижения соглашения, - это только украинцы и русские. Не я, бразилец, не еще кто-то другой", - отметил он. По словам президента, для этого необходимо, чтобы Россия и Украина сели за стол переговоров и нашли решение, которое может обеспечить их основные интересы. В конце мая бразильский лидер сообщил в Twitter, что провел разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого подтвердил "готовность Бразилии вместе с Индией, Индонезией и Китаем вести диалог с обеими сторонами конфликта в поисках мира". Лула да Силва также сообщил журналистам, что его специальный посланник, бывший глава бразильского МИД Селсу Аморим примет участие в международной встрече по Украине, которая состоится в будущие выходные в Копенгагене. "В субботу я направлю моего специального посланника в Копенгаген для участия в совещании по Украине", - сказал президент. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила о том, что помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд отправятся 24-25 июня в Копенгаген на встречу с представителями Бразилии, Индии, ЮАР, Турции для обсуждения ситуации на Украине. Информации о том, что КНР примет в нем участие на высоком уровне, нет. Как отмечает издание, Киев запросил провести встречу со странами, не осудившими действия РФ. В среду Лула да Силва совершил визит в Риме, в ходе которого он провел переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони. В Ватикане он был принят папой Римский Франциском, беседа с которым продолжалась 45 минут. По окончании этой встречи бразильский лидер написал в Twitter, что благодарит понтифика "за хорошую беседу о мире во всем мире". Запад постоянно призывает Россию к переговорам по Украине, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. На этом фоне Запад продолжает втягивать Украину в НАТО и накачивать его оружием, на что в Москве не раз заявляли, что страны альянса "играют с огнем". В РФ заявляли также, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230621/ukraina-1879529369.html

https://ria.ru/20230603/braziliya-1875963692.html

https://ria.ru/20230621/braziliya-1879489710.html

https://ria.ru/20230418/braziliya-1865959035.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, луис инасиу лула да силва, бразилия, ситуация в днр и лнр