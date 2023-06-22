Эстония передаст Украине полевой госпиталь
Правительство Эстонии передаст Украине полевой госпиталь и средства защиты от дронов
Порт Таллина. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 22 июн - РИА Новости. Правительство Эстонии в четверг поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура отправить вооруженным силам Украины полевой госпиталь, средства защиты от беспилотников, а также оборудование для медиков и саперов, сообщила пресс-служба эстонского кабинета министров.
"Сейчас, во время контрнаступления, помощь Украине важна как никогда, особенно важна медицинская помощь. Мы отправляем на Украину уже четвертый полевой госпиталь в сотрудничестве с Исландией. Новый пакет помощи также включает средства защиты от дронов и оборудование для парамедиков и саперов", - приводит пресс-служба слова Певкура.
По данным минобороны, Эстония уже предоставила Украине военную помощь на сумму почти 400 миллионов евро, или более 1% ВВП страны. В ее состав вошли ракеты для противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты и сухие пайки.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.