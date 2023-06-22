https://ria.ru/20230622/ukraina-1879787048.html

Эстония передаст Украине полевой госпиталь

Эстония передаст Украине полевой госпиталь - РИА Новости, 22.06.2023

Эстония передаст Украине полевой госпиталь

Правительство Эстонии в четверг поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура отправить вооруженным силам Украины полевой госпиталь, средства защиты от... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T13:28

2023-06-22T13:28

2023-06-22T13:28

специальная военная операция на украине

в мире

украина

эстония

ханно певкур

нато

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153196/14/1531961439_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_69f8270c02f2dadb8ac1a38a147d3c73.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 22 июн - РИА Новости. Правительство Эстонии в четверг поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура отправить вооруженным силам Украины полевой госпиталь, средства защиты от беспилотников, а также оборудование для медиков и саперов, сообщила пресс-служба эстонского кабинета министров. "Сейчас, во время контрнаступления, помощь Украине важна как никогда, особенно важна медицинская помощь. Мы отправляем на Украину уже четвертый полевой госпиталь в сотрудничестве с Исландией. Новый пакет помощи также включает средства защиты от дронов и оборудование для парамедиков и саперов", - приводит пресс-служба слова Певкура. По данным минобороны, Эстония уже предоставила Украине военную помощь на сумму почти 400 миллионов евро, или более 1% ВВП страны. В ее состав вошли ракеты для противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты и сухие пайки. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230621/ukraina-1879629040.html

украина

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, эстония, ханно певкур, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр