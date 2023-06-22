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Эстония передаст Украине полевой госпиталь - РИА Новости, 22.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:28 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/ukraina-1879787048.html
Эстония передаст Украине полевой госпиталь
Эстония передаст Украине полевой госпиталь - РИА Новости, 22.06.2023
Эстония передаст Украине полевой госпиталь
Правительство Эстонии в четверг поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура отправить вооруженным силам Украины полевой госпиталь, средства защиты от... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T13:28
2023-06-22T13:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
эстония
ханно певкур
нато
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 июн - РИА Новости. Правительство Эстонии в четверг поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура отправить вооруженным силам Украины полевой госпиталь, средства защиты от беспилотников, а также оборудование для медиков и саперов, сообщила пресс-служба эстонского кабинета министров. "Сейчас, во время контрнаступления, помощь Украине важна как никогда, особенно важна медицинская помощь. Мы отправляем на Украину уже четвертый полевой госпиталь в сотрудничестве с Исландией. Новый пакет помощи также включает средства защиты от дронов и оборудование для парамедиков и саперов", - приводит пресс-служба слова Певкура. По данным минобороны, Эстония уже предоставила Украине военную помощь на сумму почти 400 миллионов евро, или более 1% ВВП страны. В ее состав вошли ракеты для противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты и сухие пайки. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, эстония, ханно певкур, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Эстония, Ханно Певкур, НАТО, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Эстония передаст Украине полевой госпиталь

Правительство Эстонии передаст Украине полевой госпиталь и средства защиты от дронов

CC BY 2.0 / Ramón Cutanda López / Puerto de TallinПорт Таллина
Порт Таллина - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
CC BY 2.0 / Ramón Cutanda López / Puerto de Tallin
Порт Таллина. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 июн - РИА Новости. Правительство Эстонии в четверг поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура отправить вооруженным силам Украины полевой госпиталь, средства защиты от беспилотников, а также оборудование для медиков и саперов, сообщила пресс-служба эстонского кабинета министров.
"Сейчас, во время контрнаступления, помощь Украине важна как никогда, особенно важна медицинская помощь. Мы отправляем на Украину уже четвертый полевой госпиталь в сотрудничестве с Исландией. Новый пакет помощи также включает средства защиты от дронов и оборудование для парамедиков и саперов", - приводит пресс-служба слова Певкура.
По данным минобороны, Эстония уже предоставила Украине военную помощь на сумму почти 400 миллионов евро, или более 1% ВВП страны. В ее состав вошли ракеты для противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты и сухие пайки.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЭстонияХанно ПевкурНАТОВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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