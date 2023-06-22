https://ria.ru/20230622/ukraina-1879779447.html
Рогов заявил, что Украина готовит новую фазу наступления к саммиту НАТО
Рогов заявил, что Украина готовит новую фазу наступления к саммиту НАТО - РИА Новости, 22.06.2023
Рогов заявил, что Украина готовит новую фазу наступления к саммиту НАТО
Украинские войска готовят новую фазу контрнаступления на линии фронта в Запорожской области, провести его планируется до июльского саммита НАТО, заявил РИА... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:49
2023-06-22T12:49
2023-06-22T12:49
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Украинские войска готовят новую фазу контрнаступления на линии фронта в Запорожской области, провести его планируется до июльского саммита НАТО, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Украинские войска, потерпев неудачи и понеся большие потери, провели перегруппировку и готовятся к новой фазе контрнаступления, провести которое планируется до середины июля, когда состоится саммит НАТО по Украине. Они пока сохраняют наступательный потенциал и берегут основные резервы. Основная битва нас ждет впереди", - сказал Рогов. По его словам, украинские войска могут, в том числе, предпринять попытку атаковать с нового направления – со стороны правого берега Днепра по обмелевшему Каховскому водохранилищу. "Риск форсирования Днепра растет, потому что водной глади стало меньше. Времени на пересечение обмелевшего водохранилища понадобится меньше", - подчеркнул Рогов. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня. Основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке, бросив в бой подготовленные и вооруженные НАТО бригады. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении и несут серьезные потери. Сейчас же, по словам главы государства, наблюдается "определенное затишье". Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев проинформировал в четверг, что потери Киева в ходе наступления превысили 13 тысяч военных и 240 танков, в том числе 13 танков западного образца.
https://ria.ru/20230621/vsu-1879671058.html
https://ria.ru/20230619/ukraina-1878620458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов заявил, что Украина готовит новую фазу наступления к саммиту НАТО
Рогов: Украина планирует провести новую попытку контрнаступления до июльского саммита НАТО
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Украинские войска готовят новую фазу контрнаступления на линии фронта в Запорожской области, провести его планируется до июльского саммита НАТО, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Украинские войска, потерпев неудачи и понеся большие потери, провели перегруппировку и готовятся к новой фазе контрнаступления, провести которое планируется до середины июля, когда состоится саммит НАТО по Украине. Они пока сохраняют наступательный потенциал и берегут основные резервы. Основная битва нас ждет впереди", - сказал Рогов.
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По его словам, украинские войска могут, в том числе, предпринять попытку атаковать с нового направления – со стороны правого берега Днепра по обмелевшему Каховскому водохранилищу. "Риск форсирования Днепра растет, потому что водной глади стало меньше. Времени на пересечение обмелевшего водохранилища понадобится меньше", - подчеркнул Рогов.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня. Основной удар ВСУ
сконцентрировали на запорожском участке, бросив в бой подготовленные и вооруженные НАТО бригады. Президент РФ Владимир Путин
ранее заявил, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении и несут серьезные потери. Сейчас же, по словам главы государства, наблюдается "определенное затишье".
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев
проинформировал в четверг, что потери Киева
в ходе наступления превысили 13 тысяч военных и 240 танков, в том числе 13 танков западного образца.
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