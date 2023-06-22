https://ria.ru/20230622/ukraina-1879779447.html

Рогов заявил, что Украина готовит новую фазу наступления к саммиту НАТО

Рогов заявил, что Украина готовит новую фазу наступления к саммиту НАТО - РИА Новости, 22.06.2023

Рогов заявил, что Украина готовит новую фазу наступления к саммиту НАТО

Украинские войска готовят новую фазу контрнаступления на линии фронта в Запорожской области, провести его планируется до июльского саммита НАТО, заявил РИА... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T12:49

2023-06-22T12:49

2023-06-22T12:49

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

запорожская область

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Украинские войска готовят новую фазу контрнаступления на линии фронта в Запорожской области, провести его планируется до июльского саммита НАТО, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Украинские войска, потерпев неудачи и понеся большие потери, провели перегруппировку и готовятся к новой фазе контрнаступления, провести которое планируется до середины июля, когда состоится саммит НАТО по Украине. Они пока сохраняют наступательный потенциал и берегут основные резервы. Основная битва нас ждет впереди", - сказал Рогов. По его словам, украинские войска могут, в том числе, предпринять попытку атаковать с нового направления – со стороны правого берега Днепра по обмелевшему Каховскому водохранилищу. "Риск форсирования Днепра растет, потому что водной глади стало меньше. Времени на пересечение обмелевшего водохранилища понадобится меньше", - подчеркнул Рогов. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня. Основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке, бросив в бой подготовленные и вооруженные НАТО бригады. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении и несут серьезные потери. Сейчас же, по словам главы государства, наблюдается "определенное затишье". Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев проинформировал в четверг, что потери Киева в ходе наступления превысили 13 тысяч военных и 240 танков, в том числе 13 танков западного образца.

https://ria.ru/20230621/vsu-1879671058.html

https://ria.ru/20230619/ukraina-1878620458.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская область, ситуация в днр и лнр