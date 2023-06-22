https://ria.ru/20230622/ukraina-1879778068.html
Американский разведчик заявил о панике Байдена после заявления Путина
Американский разведчик заявил о панике Байдена после заявления Путина - РИА Новости, 22.06.2023
Американский разведчик заявил о панике Байдена после заявления Путина
Президент России Владимир Путин полностью контролирует ход конфликта на Украине, а глава Белого дома Джо Байден паникует из-за уничтоженной техники ВСУ, заявил... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:41
2023-06-22T12:41
2023-06-22T13:11
специальная военная операция на украине
в мире
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киев
вооруженные силы украины
джо байден
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин полностью контролирует ход конфликта на Украине, а глава Белого дома Джо Байден паникует из-за уничтоженной техники ВСУ, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.По его словам, Путин уверен в силе России и ничто не сможет его смутить. Сравните и сопоставьте это со всеми остальными на западной стороне, призвал Риттер."Посмотрите на Петреуса. Он похож на испуганного оленя в свете фар, потому что постоянно лжет. Посмотрите на Салливана. Посмотрите на Блинкена. Посмотрите на Байдена. Они паникуют", — сказал разведчик.По мнению Риттера, Байден не может выступить перед спонсорами, не впадая в истерику. "Угроза российской ядерной атаки реальна", — привел разведчик слова президента США."Они (российская армия. — Прим. ред.) уничтожают все, что НАТО поставляет Украине. Они всегда были готовы вступить в переговоры. Они продемонстрировали это с самого начала. И факт состоит в следующем: когда Америка проиграет этот конфликт на Украине — а мы проиграем, — Россия будет готова сесть с нами за стол переговоров и договориться о некоем справедливом прекращении конфликта. Потому что Владимир Путин сейчас единственный взрослый в комнате", — заявил Риттер, подчеркнув, что российский лидер играет в этом ведущую роль.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал Путин, украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении и несут большие потери — уже уничтожены сотни единиц техники.
https://ria.ru/20230622/ukraina-1879758124.html
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https://ria.ru/20230622/ukraina-1879738263.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Джо Байден, НАТО
Американский разведчик заявил о панике Байдена после заявления Путина
Экс-разведчик Риттер заявил о панике Байдена после слов Путина об уничтоженной технике ВСУ
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин полностью контролирует ход конфликта на Украине, а глава Белого дома Джо Байден паникует из-за уничтоженной техники ВСУ, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала
Judging Freedom.
По его словам, Путин уверен в силе России и ничто не сможет его смутить. Сравните и сопоставьте это со всеми остальными на западной стороне, призвал Риттер.
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"Посмотрите на Петреуса. Он похож на испуганного оленя в свете фар, потому что постоянно лжет. Посмотрите на Салливана. Посмотрите на Блинкена. Посмотрите на Байдена. Они паникуют", — сказал разведчик.
По мнению Риттера, Байден не может выступить перед спонсорами, не впадая в истерику. "Угроза российской ядерной атаки реальна", — привел разведчик слова президента США.
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"Они (российская армия. — Прим. ред.) уничтожают все, что НАТО поставляет Украине. Они всегда были готовы вступить в переговоры. Они продемонстрировали это с самого начала. И факт состоит в следующем: когда Америка проиграет этот конфликт на Украине — а мы проиграем, — Россия будет готова сесть с нами за стол переговоров и договориться о некоем справедливом прекращении конфликта. Потому что Владимир Путин сейчас единственный взрослый в комнате", — заявил Риттер, подчеркнув, что российский лидер играет в этом ведущую роль.
Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском
направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО
и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал Путин, украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении и несут большие потери — уже уничтожены сотни единиц техники.
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