https://ria.ru/20230622/ukraina-1879768109.html

Мобилизационный резерв Украины не будет безграничным, заявил Путин

Мобилизационный резерв Украины не будет безграничным, заявил Путин - РИА Новости, 22.06.2023

Мобилизационный резерв Украины не будет безграничным, заявил Путин

Запад может передать украинской армии и дополнительную технику, но ее мобилизационный резерв не безграничен, заявил президент России Владимир Путин на совещании РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T12:10

2023-06-22T12:10

2023-06-22T14:34

специальная военная операция на украине

украина

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вооруженные силы украины

россия

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Запад может передать украинской армии и дополнительную технику, но ее мобилизационный резерв не безграничен, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности."Технику, конечно, можно поставить и дополнительно. А вот мобилизационный резерв - он безграничным не является. И, похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца", - сказал Путин.При этом он предупредил, что наступательный резерв Украины еще не исчерпан. "Нужно исходить из того, что наступательный потенциал противника не исчерпан, ряд стратегических резервов пока не задействован, и прошу иметь это в виду при построении боевой работы: исходить нужно из реалий", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20230621/ukraina-1879545343.html

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Кирилл Волков

украина, безопасность, вооруженные силы украины, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр