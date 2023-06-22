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Мобилизационный резерв Украины не будет безграничным, заявил Путин - РИА Новости, 22.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:10 22.06.2023 (обновлено: 14:34 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/ukraina-1879768109.html
Мобилизационный резерв Украины не будет безграничным, заявил Путин
Мобилизационный резерв Украины не будет безграничным, заявил Путин - РИА Новости, 22.06.2023
Мобилизационный резерв Украины не будет безграничным, заявил Путин
Запад может передать украинской армии и дополнительную технику, но ее мобилизационный резерв не безграничен, заявил президент России Владимир Путин на совещании РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:10
2023-06-22T14:34
специальная военная операция на украине
украина
безопасность
вооруженные силы украины
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Запад может передать украинской армии и дополнительную технику, но ее мобилизационный резерв не безграничен, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности."Технику, конечно, можно поставить и дополнительно. А вот мобилизационный резерв - он безграничным не является. И, похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца", - сказал Путин.При этом он предупредил, что наступательный резерв Украины еще не исчерпан. "Нужно исходить из того, что наступательный потенциал противника не исчерпан, ряд стратегических резервов пока не задействован, и прошу иметь это в виду при построении боевой работы: исходить нужно из реалий", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20230621/ukraina-1879545343.html
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украина, безопасность, вооруженные силы украины, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Мобилизационный резерв Украины не будет безграничным, заявил Путин

Президент Владимир Путин заявил, что Запад решил воевать с Россией до последнего украинца

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Запад может передать украинской армии и дополнительную технику, но ее мобилизационный резерв не безграничен, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.
"Технику, конечно, можно поставить и дополнительно. А вот мобилизационный резерв - он безграничным не является. И, похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца", - сказал Путин.
При этом он предупредил, что наступательный резерв Украины еще не исчерпан. "Нужно исходить из того, что наступательный потенциал противника не исчерпан, ряд стратегических резервов пока не задействован, и прошу иметь это в виду при построении боевой работы: исходить нужно из реалий", - подчеркнул Путин.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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