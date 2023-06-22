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"Запад откроет новые фронты". Зеленского предупредили из-за провала ВСУ - РИА Новости, 22.06.2023
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11:31 22.06.2023 (обновлено: 13:37 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/ukraina-1879758124.html
"Запад откроет новые фронты". Зеленского предупредили из-за провала ВСУ
"Запад откроет новые фронты". Зеленского предупредили из-за провала ВСУ - РИА Новости, 22.06.2023
"Запад откроет новые фронты". Зеленского предупредили из-за провала ВСУ
Запад прекрасно осознал, что Украина фактически не имеет шансов добиться успеха в конфликте с Россией, и намерен предпринять новые шаги, пишет Лукас Лейрос в... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T11:31
2023-06-22T13:37
в мире
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Запад прекрасно осознал, что Украина фактически не имеет шансов добиться успеха в конфликте с Россией, и намерен предпринять новые шаги, пишет Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS."НАТО ожидает не какой-либо победы Украины, а лишь усилий со стороны своей марионетки по истощению сил и нанесению ущерба великому геополитическому врагу Запада. Как только украинские силы окажутся неспособными продолжать сопротивляться, западное оружие начнет направляться другим марионеткам в Евразии, способным нанести ущерб России", — считает автор.Он утверждает, что на сегодняшний день прогнозируется появление "новых фронтов" в Грузии, Молдавии или Косово.В статье отмечается, что решение Украины участвовать в конфликте не было самостоятельным: Киев подчинился командам, навязанным НАТО, и теперь требует оружия, чтобы эти директивы продолжали выполняться. "У Киева нет суверенитета. Без этих отношений полного подчинения Западу Киев никогда не мог бы требовать поставки оружия от своих партнеров, поскольку, как "суверенное государство", он был бы обязан покрывать расходы на оборону, не завися от других стран", — говорится в публикации. Автор приходит к выводу, что украинские власти скрывают правду от народа, но они сознательно пошли на соглашение со спонсорами о ведении конфликта, в котором невозможно победить.
https://ria.ru/20230622/ukraina-1879738263.html
https://ria.ru/20230622/berbok-1879718264.html
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в мире, украина, киев, россия, нато
В мире, Украина, Киев, Россия, НАТО
"Запад откроет новые фронты". Зеленского предупредили из-за провала ВСУ

InfoBrics: Запад после поражения Украины откроет новый фронт в Грузии и Молдавии

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Запад прекрасно осознал, что Украина фактически не имеет шансов добиться успеха в конфликте с Россией, и намерен предпринять новые шаги, пишет Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
"НАТО ожидает не какой-либо победы Украины, а лишь усилий со стороны своей марионетки по истощению сил и нанесению ущерба великому геополитическому врагу Запада. Как только украинские силы окажутся неспособными продолжать сопротивляться, западное оружие начнет направляться другим марионеткам в Евразии, способным нанести ущерб России", — считает автор.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
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Он утверждает, что на сегодняшний день прогнозируется появление "новых фронтов" в Грузии, Молдавии или Косово.
В статье отмечается, что решение Украины участвовать в конфликте не было самостоятельным: Киев подчинился командам, навязанным НАТО, и теперь требует оружия, чтобы эти директивы продолжали выполняться.
"У Киева нет суверенитета. Без этих отношений полного подчинения Западу Киев никогда не мог бы требовать поставки оружия от своих партнеров, поскольку, как "суверенное государство", он был бы обязан покрывать расходы на оборону, не завися от других стран", — говорится в публикации.
Автор приходит к выводу, что украинские власти скрывают правду от народа, но они сознательно пошли на соглашение со спонсорами о ведении конфликта, в котором невозможно победить.
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