https://ria.ru/20230622/ukraina-1879738263.html

В США рассказали о грандиозном провале Зеленского

В США рассказали о грандиозном провале Зеленского - РИА Новости, 22.06.2023

В США рассказали о грандиозном провале Зеленского

После неудачного начала контрнаступления украинской армии, можно с уверенность сказать, что она не сможет оттеснить российских военных с занятых территорий,... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T10:07

2023-06-22T10:07

2023-06-22T11:10

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. После неудачного начала контрнаступления украинской армии, можно с уверенность сказать, что она не сможет оттеснить российских военных с занятых территорий, пишет подполковник американской армии Дэниел Дэвис для издания 19FortyFive. "Если Зеленский не будет очень ловко управлять нестабильной ситуацией в течение оставшегося года, он может проиграть конфликт", — говорится в публикации. В статье отмечается, что наиболее реалистичным дипломатическим и политическим курсом для Зеленского было бы начать уже сейчас закладывать основу для поиска урегулирования путем переговоров на наилучших возможных условиях. "Опасность отказа от таких действий, однако, заключается в том, что, продолжая сражаться, <…> Украина может понести такие серьезные потери на поле боя, что потеряет даже больше территории", — считает Дэвис. Подполковник пишет, что Украина за две недели не смогла продвинуться к главному рубежу российской обороны, а самые сложные оборонительные укрепления еще впереди. "Во-первых, у России было девять месяцев на подготовку некоторых участков оборонительных поясов <...>. Во-вторых, как показал этот конфликт, нападать гораздо сложнее, чем обороняться. В-третьих, Россия имеет ряд критических военных преимуществ перед Украиной, которые практически невозможно преодолеть", — отмечает автор.Так, к преимуществам Дэвис отнес превосходство в воздухе, радиоэлектронной борьбе, количестве техники и снарядов.По его мнению, учитывая эффективность наступления ВСУ на сегодняшний день и основные принципы, которые все еще преобладают на всем фронте, наиболее разумным курсом действий для Киева было бы приостановить наступление, перейти к позиционным боям вдоль линии соприкосновения.

https://ria.ru/20230622/berbok-1879718264.html

https://ria.ru/20230622/defitsit-1879627607.html

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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины