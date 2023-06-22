В США рассказали о грандиозном провале Зеленского
Подполковник ВС США Дэвис: если Зеленский не изменит тактику, то проиграет конфликт
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. После неудачного начала контрнаступления украинской армии, можно с уверенность сказать, что она не сможет оттеснить российских военных с занятых территорий, пишет подполковник американской армии Дэниел Дэвис для издания 19FortyFive.
"Если Зеленский не будет очень ловко управлять нестабильной ситуацией в течение оставшегося года, он может проиграть конфликт", — говорится в публикации.
"Если Зеленский не будет очень ловко управлять нестабильной ситуацией в течение оставшегося года, он может проиграть конфликт", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что наиболее реалистичным дипломатическим и политическим курсом для Зеленского было бы начать уже сейчас закладывать основу для поиска урегулирования путем переговоров на наилучших возможных условиях.
"Опасность отказа от таких действий, однако, заключается в том, что, продолжая сражаться, <…> Украина может понести такие серьезные потери на поле боя, что потеряет даже больше территории", — считает Дэвис.
Подполковник пишет, что Украина за две недели не смогла продвинуться к главному рубежу российской обороны, а самые сложные оборонительные укрепления еще впереди.
"Во-первых, у России было девять месяцев на подготовку некоторых участков оборонительных поясов <...>. Во-вторых, как показал этот конфликт, нападать гораздо сложнее, чем обороняться. В-третьих, Россия имеет ряд критических военных преимуществ перед Украиной, которые практически невозможно преодолеть", — отмечает автор.
Так, к преимуществам Дэвис отнес превосходство в воздухе, радиоэлектронной борьбе, количестве техники и снарядов.
По его мнению, учитывая эффективность наступления ВСУ на сегодняшний день и основные принципы, которые все еще преобладают на всем фронте, наиболее разумным курсом действий для Киева было бы приостановить наступление, перейти к позиционным боям вдоль линии соприкосновения.
"Опасность отказа от таких действий, однако, заключается в том, что, продолжая сражаться, <…> Украина может понести такие серьезные потери на поле боя, что потеряет даже больше территории", — считает Дэвис.
Подполковник пишет, что Украина за две недели не смогла продвинуться к главному рубежу российской обороны, а самые сложные оборонительные укрепления еще впереди.
"Во-первых, у России было девять месяцев на подготовку некоторых участков оборонительных поясов <...>. Во-вторых, как показал этот конфликт, нападать гораздо сложнее, чем обороняться. В-третьих, Россия имеет ряд критических военных преимуществ перед Украиной, которые практически невозможно преодолеть", — отмечает автор.
Так, к преимуществам Дэвис отнес превосходство в воздухе, радиоэлектронной борьбе, количестве техники и снарядов.
По его мнению, учитывая эффективность наступления ВСУ на сегодняшний день и основные принципы, которые все еще преобладают на всем фронте, наиболее разумным курсом действий для Киева было бы приостановить наступление, перейти к позиционным боям вдоль линии соприкосновения.