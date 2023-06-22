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В Госдуме призвали Британию ответить за удары по границе Крыма Storm Shadow - РИА Новости, 22.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:48 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/udary-1879779274.html
В Госдуме призвали Британию ответить за удары по границе Крыма Storm Shadow
В Госдуме призвали Британию ответить за удары по границе Крыма Storm Shadow - РИА Новости, 22.06.2023
В Госдуме призвали Британию ответить за удары по границе Крыма Storm Shadow
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что британские власти должны ответить за удары их ракетами по мосту на границе Крыма с Херсонской... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:48
2023-06-22T12:48
специальная военная операция на украине
херсонская область
великобритания
михаил шеремет
госдума рф
в мире
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что британские власти должны ответить за удары их ракетами по мосту на границе Крыма с Херсонской областью. Утром в четверг украинские войска нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом, в частности, по Чонгарскому мосту, заявили врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и глава Крыма Сергей Аксенов. Сообщение между регионами продолжается - временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту. По предварительной оценке, при ударе использовались британские ракеты Storm Shadow. "Гражданская инфраструктура на границе Крыма разрушена ракетами, целенаправленно поставленными Великобританией для поддержки военного преступника и террориста Зеленского. Поэтому британские власти должны ответить за свои поступки и санкционирование удара по границе Крыма", - сказал РИА Новости Шеремет. По его мнению, будет абсолютно справедливым решением ввести новые санкции в отношении Великобритании, в которых предусмотреть изъятие британских активов для погашения и компенсации ущерба, нанесенного России в результате поставок Украине дальнобойного оружия массового уничтожения. "А также за откровенно враждебные действия считаю целесообразным закрыть английские диппредставительства в России", - добавил депутат.
https://ria.ru/20230622/obstrel-1879732077.html
https://ria.ru/20230620/spetsoperatsiya-1879322332.html
херсонская область
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херсонская область , великобритания, михаил шеремет, госдума рф, в мире, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Великобритания, Михаил Шеремет, Госдума РФ, В мире, Республика Крым
В Госдуме призвали Британию ответить за удары по границе Крыма Storm Shadow

Депутат Шеремет призвал британские власти ответить за удары по границе Крыма Storm Shadow

© Telegram-канал Владимира СальдоПовреждения моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом после обстрела со стороны ВСУ
Повреждения моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом после обстрела со стороны ВСУ
© Telegram-канал Владимира Сальдо
Повреждения моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом после обстрела со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что британские власти должны ответить за удары их ракетами по мосту на границе Крыма с Херсонской областью.
Утром в четверг украинские войска нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом, в частности, по Чонгарскому мосту, заявили врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и глава Крыма Сергей Аксенов. Сообщение между регионами продолжается - временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту. По предварительной оценке, при ударе использовались британские ракеты Storm Shadow.
Повреждения моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Появилось видео осколков ракет Storm Shadow, ударивших по мосту в Чонгаре
Вчера, 09:39
"Гражданская инфраструктура на границе Крыма разрушена ракетами, целенаправленно поставленными Великобританией для поддержки военного преступника и террориста Зеленского. Поэтому британские власти должны ответить за свои поступки и санкционирование удара по границе Крыма", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его мнению, будет абсолютно справедливым решением ввести новые санкции в отношении Великобритании, в которых предусмотреть изъятие британских активов для погашения и компенсации ущерба, нанесенного России в результате поставок Украине дальнобойного оружия массового уничтожения.
"А также за откровенно враждебные действия считаю целесообразным закрыть английские диппредставительства в России", - добавил депутат.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Шойгу предупредил об ответе на применение Storm Shadow вне зоны СВО
20 июня, 12:40
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВеликобританияМихаил ШереметГосдума РФВ миреРеспублика Крым
 
 
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