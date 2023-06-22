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СМИ: суд в Праге рассмотрит дело учительницы, поддержавшей СВО - РИА Новости, 22.06.2023
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02:35 22.06.2023 (обновлено: 05:56 22.06.2023)
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СМИ: суд в Праге рассмотрит дело учительницы, поддержавшей СВО
СМИ: суд в Праге рассмотрит дело учительницы, поддержавшей СВО - РИА Новости, 22.06.2023
СМИ: суд в Праге рассмотрит дело учительницы, поддержавшей СВО
Суд района Прага 6 начнет в четверг рассмотрение уголовного дела учительницы одной из школ района, которая на уроке в 8-м классе защищала действия России на... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T02:35
2023-06-22T05:56
россия
украина
донбасс
владимир путин
в мире
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ПРАГА, 22 июн – РИА Новости. Суд района Прага 6 начнет в четверг рассмотрение уголовного дела учительницы одной из школ района, которая на уроке в 8-м классе защищала действия России на Украине, сообщило агентство ЧТК."Учительнице, работавшей в одной из школ района Прага 6, за защиту на занятиях военной агрессии РФ на Украине по статье "отрицание геноцида" грозит от 6 месяцев до 3 лет тюремного заключения. Школа после данного инцидента уволила учительницу", - говорится в сообщении. Как уточняет агентство со ссылкой на обвинительное заключение, учительница пыталась оправдать военные действия России на Украине на уроке рисования в восьмом классе, заявляя, что это был оправданный способ разрешения ситуации со стороны Москвы."Кроме прочего, учительница утверждала, что в Киеве ничего не происходит. Когда ученики возразили ей, заявив, что видели горящий город в новостях по Чешскому телевидению, она в ответ сказала им, что общественное телевидение является предвзятым. Учительница также заявила о том, что украинские нацистские группировки на Донбассе с 2014 года систематически истребляли русское население", - отмечает агентство.Позднее учительница попыталась объяснить в СМИ свою позицию тем, что дети, как она поняла в ходе дискуссии, обладают лишь отрывочной информацией о происходящем на Украине и пыталась исправить это положение. Женщина настаивает на том, что сообщала детям лишь проверенные факты. Учащиеся записали свой спор с учительницей на видео, за что она потребовала наказать авторов съемки.
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россия, украина, донбасс, владимир путин, в мире
Россия, Украина, Донбасс, Владимир Путин, В мире
СМИ: суд в Праге рассмотрит дело учительницы, поддержавшей СВО

ЧТК: суд в Праге рассмотрит дело учительницы, защищавшей действия России на Украине

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСкульптура "Фемида"
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ПРАГА, 22 июн – РИА Новости. Суд района Прага 6 начнет в четверг рассмотрение уголовного дела учительницы одной из школ района, которая на уроке в 8-м классе защищала действия России на Украине, сообщило агентство ЧТК.
«
"Учительнице, работавшей в одной из школ района Прага 6, за защиту на занятиях военной агрессии РФ на Украине по статье "отрицание геноцида" грозит от 6 месяцев до 3 лет тюремного заключения. Школа после данного инцидента уволила учительницу", - говорится в сообщении.
Как уточняет агентство со ссылкой на обвинительное заключение, учительница пыталась оправдать военные действия России на Украине на уроке рисования в восьмом классе, заявляя, что это был оправданный способ разрешения ситуации со стороны Москвы.
"Кроме прочего, учительница утверждала, что в Киеве ничего не происходит. Когда ученики возразили ей, заявив, что видели горящий город в новостях по Чешскому телевидению, она в ответ сказала им, что общественное телевидение является предвзятым. Учительница также заявила о том, что украинские нацистские группировки на Донбассе с 2014 года систематически истребляли русское население", - отмечает агентство.
Позднее учительница попыталась объяснить в СМИ свою позицию тем, что дети, как она поняла в ходе дискуссии, обладают лишь отрывочной информацией о происходящем на Украине и пыталась исправить это положение. Женщина настаивает на том, что сообщала детям лишь проверенные факты. Учащиеся записали свой спор с учительницей на видео, за что она потребовала наказать авторов съемки.
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