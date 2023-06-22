https://ria.ru/20230622/turtsiya-1879812435.html

Центробанк Турции впервые более чем за два года повысил ключевую ставку

Центробанк Турции впервые более чем за два года повысил ключевую ставку - РИА Новости, 22.06.2023

Центробанк Турции впервые более чем за два года повысил ключевую ставку

Центробанк Турции поднял ключевую ставку с 8,5 до 15 процентов, говорится на сайте регулятора. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T15:10

2023-06-22T15:10

2023-06-22T21:18

турция

экономика

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АНКАРА, 22 июн — РИА Новости. Центробанк Турции поднял ключевую ставку с 8,5 до 15 процентов, говорится на сайте регулятора.В предыдущий раз Центральный банк республики повышал этот показатель в марте 2021 года — с 17 до 19 процентов. При этом многие аналитики ожидали более резкого повышения.Это пока единственное решение регулятора по ставке после того, как его возглавила Хафизе Гайе Эркан — первая женщина на этом посту в Турции.Годовая инфляция в стране по итогам мая составила 39,6 процента.

https://realty.ria.ru/20230622/turtsiya-1879782172.html

турция

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

турция, экономика