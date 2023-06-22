https://ria.ru/20230622/turtsiya-1879812435.html
Центробанк Турции впервые более чем за два года повысил ключевую ставку
Центробанк Турции впервые более чем за два года повысил ключевую ставку - РИА Новости, 22.06.2023
Центробанк Турции впервые более чем за два года повысил ключевую ставку
Центробанк Турции поднял ключевую ставку с 8,5 до 15 процентов, говорится на сайте регулятора. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T15:10
2023-06-22T15:10
2023-06-22T21:18
турция
экономика
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АНКАРА, 22 июн — РИА Новости. Центробанк Турции поднял ключевую ставку с 8,5 до 15 процентов, говорится на сайте регулятора.В предыдущий раз Центральный банк республики повышал этот показатель в марте 2021 года — с 17 до 19 процентов. При этом многие аналитики ожидали более резкого повышения.Это пока единственное решение регулятора по ставке после того, как его возглавила Хафизе Гайе Эркан — первая женщина на этом посту в Турции.Годовая инфляция в стране по итогам мая составила 39,6 процента.
https://realty.ria.ru/20230622/turtsiya-1879782172.html
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, экономика
Центробанк Турции впервые более чем за два года повысил ключевую ставку
Центробанк Турции впервые более чем за два года повысил ключевую ставку до 15 процентов
АНКАРА, 22 июн — РИА Новости.
Центробанк Турции поднял ключевую ставку с 8,5 до 15 процентов, говорится на сайте
регулятора.
В предыдущий раз Центральный банк республики повышал этот показатель в марте 2021 года — с 17 до 19 процентов. При этом многие аналитики ожидали более резкого повышения.
Это пока единственное решение регулятора по ставке после того, как его возглавила Хафизе Гайе Эркан — первая женщина на этом посту в Турции.
Годовая инфляция в стране по итогам мая составила 39,6 процента.
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