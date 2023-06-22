Рейтинг@Mail.ru
Центробанк Турции впервые более чем за два года повысил ключевую ставку - РИА Новости, 22.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 22.06.2023 (обновлено: 21:18 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/turtsiya-1879812435.html
Центробанк Турции впервые более чем за два года повысил ключевую ставку
Центробанк Турции впервые более чем за два года повысил ключевую ставку - РИА Новости, 22.06.2023
Центробанк Турции впервые более чем за два года повысил ключевую ставку
Центробанк Турции поднял ключевую ставку с 8,5 до 15 процентов, говорится на сайте регулятора. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T15:10
2023-06-22T21:18
турция
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871659079_0:200:3074:1929_1920x0_80_0_0_a376b35e827b28db847e16e9997e414d.jpg
АНКАРА, 22 июн — РИА Новости. Центробанк Турции поднял ключевую ставку с 8,5 до 15 процентов, говорится на сайте регулятора.В предыдущий раз Центральный банк республики повышал этот показатель в марте 2021 года — с 17 до 19 процентов. При этом многие аналитики ожидали более резкого повышения.Это пока единственное решение регулятора по ставке после того, как его возглавила Хафизе Гайе Эркан — первая женщина на этом посту в Турции.Годовая инфляция в стране по итогам мая составила 39,6 процента.
https://realty.ria.ru/20230622/turtsiya-1879782172.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871659079_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d06d90ac2485c9eca1dab441d8f2e576.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, экономика
Турция, Экономика
Центробанк Турции впервые более чем за два года повысил ключевую ставку

Центробанк Турции впервые более чем за два года повысил ключевую ставку до 15 процентов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНабережная в районе Султанахмет в Стамбуле
Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 22 июн — РИА Новости. Центробанк Турции поднял ключевую ставку с 8,5 до 15 процентов, говорится на сайте регулятора.
В предыдущий раз Центральный банк республики повышал этот показатель в марте 2021 года — с 17 до 19 процентов. При этом многие аналитики ожидали более резкого повышения.
Это пока единственное решение регулятора по ставке после того, как его возглавила Хафизе Гайе Эркан — первая женщина на этом посту в Турции.
Годовая инфляция в стране по итогам мая составила 39,6 процента.
Галатская башня в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
В Турции продлили ограничение на повышение платы за аренду квартир
Вчера, 13:04
 
ТурцияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала