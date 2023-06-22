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Мишустин призвал наращивать строительство Ту-214 - РИА Новости, 22.06.2023
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14:50 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/tu-214-1879807484.html
Мишустин призвал наращивать строительство Ту-214
Мишустин призвал наращивать строительство Ту-214 - РИА Новости, 22.06.2023
Мишустин призвал наращивать строительство Ту-214
Необходимо активно наращивать строительство среднемагистрального узкофюзеляжного двухдвигательного пассажирского самолёта Ту-214, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T14:50
2023-06-22T14:50
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
ту-214
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КАЗАНЬ, 22 июн - РИА Новости. Необходимо активно наращивать строительство среднемагистрального узкофюзеляжного двухдвигательного пассажирского самолёта Ту-214, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию авиаотрасли, предложив его участникам обсудить дальнейшие шаги и дополнительное финансирование направления. "Важно активно наращивать строительство таких лайнеров... Сегодня обсудим дальнейшие шаги по поддержке в том числе проекта, а также вопросы расширения направления и необходимого для этого дополни­тельного финансирования", - сказал премьер. Он напомнил, что Казанский авиазавод в 2025 году должен выйти на выпуск десяти Ту-214 ежегодно. По его словам, пилоты, с которыми премьеру довелось пообщаться, говорят, что надёжность самолёта не вызывает вопросов. Мишустин отметил, что в России реализуется отдельная госпрограмма, на мероприятия которой на текущий год предусмотрено 40,5 миллиардов рублей, примерно столько же – на следующий. Средства пойдут на модернизацию производств и инженерных центров, создание перспективных двигателей и другие важные проекты. На поддержку научно-исследова­тельских и конструкторских работ по приоритетным направлениям авиастроения заложено более 90 миллиардов рублей. Утверждена и комплексная программа развития авиатранспортной отрасли, которая предусматривает производство свыше тысячи гражданских воздушных судов до 2030 года.
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экономика, технологии, россия, михаил мишустин, ту-214
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Ту-214
Мишустин призвал наращивать строительство Ту-214

Премьер Мишустин заявил о необходимости наращивать строительство пассажирского Ту-214

© Фото : Пресс-служба КАПО им. С.П.Горбун | Перейти в медиабанкСамолет Ту-214
Самолет Ту-214 - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : Пресс-служба КАПО им. С.П.Горбун
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Самолет Ту-214. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 22 июн - РИА Новости. Необходимо активно наращивать строительство среднемагистрального узкофюзеляжного двухдвигательного пассажирского самолёта Ту-214, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию авиаотрасли, предложив его участникам обсудить дальнейшие шаги и дополнительное финансирование направления.
«
"Важно активно наращивать строительство таких лайнеров... Сегодня обсудим дальнейшие шаги по поддержке в том числе проекта, а также вопросы расширения направления и необходимого для этого дополни­тельного финансирования", - сказал премьер.
Он напомнил, что Казанский авиазавод в 2025 году должен выйти на выпуск десяти Ту-214 ежегодно. По его словам, пилоты, с которыми премьеру довелось пообщаться, говорят, что надёжность самолёта не вызывает вопросов.
Мишустин отметил, что в России реализуется отдельная госпрограмма, на мероприятия которой на текущий год предусмотрено 40,5 миллиардов рублей, примерно столько же – на следующий.
Средства пойдут на модернизацию производств и инженерных центров, создание перспективных двигателей и другие важные проекты. На поддержку научно-исследова­тельских и конструкторских работ по приоритетным направлениям авиастроения заложено более 90 миллиардов рублей. Утверждена и комплексная программа развития авиатранспортной отрасли, которая предусматривает производство свыше тысячи гражданских воздушных судов до 2030 года.
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ЭкономикаТехнологииРоссияМихаил МишустинТу-214
 
 
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