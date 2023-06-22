https://ria.ru/20230622/tu-214-1879807484.html

Мишустин призвал наращивать строительство Ту-214

Мишустин призвал наращивать строительство Ту-214 - РИА Новости, 22.06.2023

Мишустин призвал наращивать строительство Ту-214

Необходимо активно наращивать строительство среднемагистрального узкофюзеляжного двухдвигательного пассажирского самолёта Ту-214, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T14:50

2023-06-22T14:50

2023-06-22T14:50

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

ту-214

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КАЗАНЬ, 22 июн - РИА Новости. Необходимо активно наращивать строительство среднемагистрального узкофюзеляжного двухдвигательного пассажирского самолёта Ту-214, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию авиаотрасли, предложив его участникам обсудить дальнейшие шаги и дополнительное финансирование направления. "Важно активно наращивать строительство таких лайнеров... Сегодня обсудим дальнейшие шаги по поддержке в том числе проекта, а также вопросы расширения направления и необходимого для этого дополни­тельного финансирования", - сказал премьер. Он напомнил, что Казанский авиазавод в 2025 году должен выйти на выпуск десяти Ту-214 ежегодно. По его словам, пилоты, с которыми премьеру довелось пообщаться, говорят, что надёжность самолёта не вызывает вопросов. Мишустин отметил, что в России реализуется отдельная госпрограмма, на мероприятия которой на текущий год предусмотрено 40,5 миллиардов рублей, примерно столько же – на следующий. Средства пойдут на модернизацию производств и инженерных центров, создание перспективных двигателей и другие важные проекты. На поддержку научно-исследова­тельских и конструкторских работ по приоритетным направлениям авиастроения заложено более 90 миллиардов рублей. Утверждена и комплексная программа развития авиатранспортной отрасли, которая предусматривает производство свыше тысячи гражданских воздушных судов до 2030 года.

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экономика, технологии, россия, михаил мишустин, ту-214