https://ria.ru/20230622/tsirkon-1879729173.html
Все новые российские фрегаты и корветы вооружат "Цирконами"
Все новые российские фрегаты и корветы вооружат "Цирконами" - РИА Новости, 22.06.2023
Все новые российские фрегаты и корветы вооружат "Цирконами"
Все строящиеся и новые фрегаты и корветы вооружат гиперзвуковыми ракетами "Циркон", сообщил РИА Новости главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов на... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T09:31
2023-06-22T09:31
2023-06-22T10:47
новое оружие россии
безопасность
россия
николай евменов
вмф рф
циркон
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Все строящиеся и новые фрегаты и корветы вооружат гиперзвуковыми ракетами "Циркон", сообщил РИА Новости главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов на Международном военно-морском салоне в Кронштадте. "Строящиеся и закладываемые корабли типа фрегат будут вооружены "Цирконами". Корветы тоже", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что ВМФ не отказывается от крылатых ракет "Оникс" и "Калибр". По словам Евменова, они доказали свою высокую надежность.В феврале президент России Владимир Путин заявил, что массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон" в вооруженные силы начнутся в 2023 году.
https://ria.ru/20230104/tsirkon-1843046934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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безопасность, россия, николай евменов, вмф рф, циркон
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Николай Евменов, ВМФ РФ, Циркон
Все новые российские фрегаты и корветы вооружат "Цирконами"
Главком ВМФ Евменов: все строящиеся и новые фрегаты и корветы будут вооружены "Цирконами"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Все строящиеся и новые фрегаты и корветы вооружат гиперзвуковыми ракетами "Циркон", сообщил РИА Новости главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов на Международном военно-морском салоне в Кронштадте.
«
"Строящиеся и закладываемые корабли типа фрегат будут вооружены "Цирконами". Корветы тоже", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что ВМФ не отказывается от крылатых ракет "Оникс" и "Калибр". По словам Евменова, они доказали свою высокую надежность.
В феврале президент России Владимир Путин заявил, что массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон" в вооруженные силы начнутся в 2023 году.
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