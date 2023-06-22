https://ria.ru/20230622/tsirkon-1879729173.html

Все новые российские фрегаты и корветы вооружат "Цирконами"

Все новые российские фрегаты и корветы вооружат "Цирконами" - РИА Новости, 22.06.2023

Все новые российские фрегаты и корветы вооружат "Цирконами"

Все строящиеся и новые фрегаты и корветы вооружат гиперзвуковыми ракетами "Циркон", сообщил РИА Новости главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов на... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T09:31

2023-06-22T09:31

2023-06-22T10:47

новое оружие россии

безопасность

россия

николай евменов

вмф рф

циркон

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Все строящиеся и новые фрегаты и корветы вооружат гиперзвуковыми ракетами "Циркон", сообщил РИА Новости главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов на Международном военно-морском салоне в Кронштадте. "Строящиеся и закладываемые корабли типа фрегат будут вооружены "Цирконами". Корветы тоже", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что ВМФ не отказывается от крылатых ракет "Оникс" и "Калибр". По словам Евменова, они доказали свою высокую надежность.В феврале президент России Владимир Путин заявил, что массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон" в вооруженные силы начнутся в 2023 году.

https://ria.ru/20230104/tsirkon-1843046934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, николай евменов, вмф рф, циркон