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Все новые российские фрегаты и корветы вооружат "Цирконами" - РИА Новости, 22.06.2023
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Новое оружие России
 
09:31 22.06.2023 (обновлено: 10:47 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/tsirkon-1879729173.html
Все новые российские фрегаты и корветы вооружат "Цирконами"
Все новые российские фрегаты и корветы вооружат "Цирконами" - РИА Новости, 22.06.2023
Все новые российские фрегаты и корветы вооружат "Цирконами"
Все строящиеся и новые фрегаты и корветы вооружат гиперзвуковыми ракетами "Циркон", сообщил РИА Новости главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов на... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T09:31
2023-06-22T10:47
новое оружие россии
безопасность
россия
николай евменов
вмф рф
циркон
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Все строящиеся и новые фрегаты и корветы вооружат гиперзвуковыми ракетами "Циркон", сообщил РИА Новости главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов на Международном военно-морском салоне в Кронштадте. &quot;Строящиеся и закладываемые корабли типа фрегат будут вооружены &quot;Цирконами&quot;. Корветы тоже&quot;, — сказал собеседник агентства.Он отметил, что ВМФ не отказывается от крылатых ракет "Оникс" и "Калибр". По словам Евменова, они доказали свою высокую надежность.В феврале президент России Владимир Путин заявил, что массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон" в вооруженные силы начнутся в 2023 году.
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безопасность, россия, николай евменов, вмф рф, циркон
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Николай Евменов, ВМФ РФ, Циркон
Все новые российские фрегаты и корветы вооружат "Цирконами"

Главком ВМФ Евменов: все строящиеся и новые фрегаты и корветы будут вооружены "Цирконами"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкЗапуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Белом море - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Все строящиеся и новые фрегаты и корветы вооружат гиперзвуковыми ракетами "Циркон", сообщил РИА Новости главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов на Международном военно-морском салоне в Кронштадте.
«

"Строящиеся и закладываемые корабли типа фрегат будут вооружены "Цирконами". Корветы тоже", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ВМФ не отказывается от крылатых ракет "Оникс" и "Калибр". По словам Евменова, они доказали свою высокую надежность.
В феврале президент России Владимир Путин заявил, что массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон" в вооруженные силы начнутся в 2023 году.
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Новое оружие РоссииБезопасностьРоссияНиколай ЕвменовВМФ РФЦиркон
 
 
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