https://ria.ru/20230622/troitsa-1879839702.html

Источник объяснил сокращение времени доступа к "Троице" Рублева

Источник объяснил сокращение времени доступа к "Троице" Рублева - РИА Новости, 22.06.2023

Источник объяснил сокращение времени доступа к "Троице" Рублева

Сокращение времени доступа к "Троице" Андрея Рублева на 2 часа в день связано с продлением времени ее пребывания в храме Христа Спасителя и тем, что очередь у... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T17:05

2023-06-22T17:05

2023-06-22T17:05

религия

русская православная церковь

москва

храм христа спасителя

религия

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Сокращение времени доступа к "Троице" Андрея Рублева на 2 часа в день связано с продлением времени ее пребывания в храме Христа Спасителя и тем, что очередь у иконы не накапливается, сообщил РИА Новости источник в Московской епархии. Ранее телеграм-канал информационной службы Московской епархии Русской православной церкви сообщил, что время доступа к "Троице" сокращается с 23 июня на 2 часа в день – с 19 часов до 17 часов. "Это связано с общим режимом и с тем, что продлено время пребывания иконы. Очередь не накапливается, поэтому и было принято такое решение", – сообщил собеседник агентства. Ожидается, что "Троица" пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля.

https://ria.ru/20230604/troitsa-1876075819.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

русская православная церковь, москва, храм христа спасителя, религия