Рейтинг@Mail.ru
Источник объяснил сокращение времени доступа к "Троице" Рублева - РИА Новости, 22.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:05 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/troitsa-1879839702.html
Источник объяснил сокращение времени доступа к "Троице" Рублева
Источник объяснил сокращение времени доступа к "Троице" Рублева - РИА Новости, 22.06.2023
Источник объяснил сокращение времени доступа к "Троице" Рублева
Сокращение времени доступа к "Троице" Андрея Рублева на 2 часа в день связано с продлением времени ее пребывания в храме Христа Спасителя и тем, что очередь у... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T17:05
2023-06-22T17:05
религия
русская православная церковь
москва
храм христа спасителя
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876051284_0:244:2583:1697_1920x0_80_0_0_96955a29f2b18a86affd5b970ad32e44.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Сокращение времени доступа к "Троице" Андрея Рублева на 2 часа в день связано с продлением времени ее пребывания в храме Христа Спасителя и тем, что очередь у иконы не накапливается, сообщил РИА Новости источник в Московской епархии. Ранее телеграм-канал информационной службы Московской епархии Русской православной церкви сообщил, что время доступа к "Троице" сокращается с 23 июня на 2 часа в день – с 19 часов до 17 часов. "Это связано с общим режимом и с тем, что продлено время пребывания иконы. Очередь не накапливается, поэтому и было принято такое решение", – сообщил собеседник агентства. Ожидается, что "Троица" пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля.
https://ria.ru/20230604/troitsa-1876075819.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876051284_146:231:2568:2048_1920x0_80_0_0_03b091599e97ee9e7e9b1448639b6a85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
русская православная церковь, москва, храм христа спасителя, религия
Религия, Русская православная церковь, Москва, Храм Христа Спасителя, Религия
Источник объяснил сокращение времени доступа к "Троице" Рублева

Доступ к "Троице" Рублева сократили из-за продления экспозиции и отсутствия очередей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМонахини у иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве
Монахини у иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Монахини у иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Сокращение времени доступа к "Троице" Андрея Рублева на 2 часа в день связано с продлением времени ее пребывания в храме Христа Спасителя и тем, что очередь у иконы не накапливается, сообщил РИА Новости источник в Московской епархии.
Ранее телеграм-канал информационной службы Московской епархии Русской православной церкви сообщил, что время доступа к "Троице" сокращается с 23 июня на 2 часа в день – с 19 часов до 17 часов.
«
"Это связано с общим режимом и с тем, что продлено время пребывания иконы. Очередь не накапливается, поэтому и было принято такое решение", – сообщил собеседник агентства.
Ожидается, что "Троица" пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
"Самое важное — впереди". Что будет дальше с "Троицей" Рублева
4 июня, 14:23
 
РелигияРусская православная церковьМоскваХрам Христа СпасителяРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала